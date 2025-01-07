"Один вопрос интересует всех": женщина с ногтями длиной 1,2 м рассказала о своей жизни (фото)

Одни модницы предпочитают более естественный маникюр, другие наоборот — любят идти напролом. Марья относит себя ко второй категории.

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Марья из США отрастила удивительные ногти длиной 1,2 метра и постоянно украшает их мелкими деталями и декором, демонстрируя результат на своей странице в TikTok. Ее видео собирают большое количество просмотров, лайков и других реакций, не оставляя зрителей равнодушными.

В одном из последних видео, которое мгновенно стало вирусным, эпатажная женщина использовала сиреневые цветы, милых зайчиков, кусочки конфет и многое другое. Зрители считают, что такие ногти затрудняют выполнение повседневных задач, однако Марья заверила, что это не так.

"Многие спрашивают меня, тяжелые ли мои ногти и как я с ними работаю. Честно говоря, как только вы начинаете их носить, то понимаете, что это совсем не трудно", — рассказывает модница.

Главный вопрос

Один из ее подписчиков покорил сеть, задав провокационный вопрос, интересующий многих: как блогерша ходит в уборную. "Вы все ведете себя так, будто щеточки для чистки ногтей и мыла не существует. Я могу пользоваться биде, иногда создаю беспорядок, но моя сестра не против помочь и почистить мои ногти", — ответила она.

В видео, которое покорило интернет, собрав более 1,2 миллиона просмотров, мама пятерых детей заверила, что с такой особенностью может ухаживать за своими потомками, поэтому для нее нет ничего невозможного. В конце концов, если из-за ногтей ей будет трудно, то она непременно попросит кого-то о помощи.

Впрочем, Марья предупредила тех, кто стремится получить подобный набор, что придется раскошелиться на тысячи долларов на уход, поскольку это "много работы".

"Да, моя семья может время от времени находить детали во время обеда, но по крайней мере я готовлю еду", — добавляет американка.

Реакция зрителей

Далеко не все пользователи сети были в восторге от увиденного.

"Мы слушаем и судим";

"Это уже слишком";

"Это как Эдвард Руки-ножницы, но мило";

"Ого, какая ты стильная".

Напомним, ранее Фокус писал, что американка Ли Редмонд, которая установила в 2003 году мировой рекорд по длине ногтей, умерла на 83-м году жизни в штате Юта. Женщина не стригла ногти с 1979 года, а к 2003 году их общая длина достигла 751,3 см.

А вот 18-летняя Пейдж Ландау из Канады удалила ноготь на ноге, но вместо того, чтобы сжечь его как медицинские отходы, решила превратить в ожерелье.