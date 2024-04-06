"Семейная реликвия" для внуков: девушка сделала кулон из своего старого ногтя (фото, видео)
Пейдж Ландау удивила своей просьбой Аманду Бут, которая занимается созданием необычных украшений из органической материи. Однако результат превзошел все ее ожидания.
18-летняя Пейдж Ландау из Канады удалила ноготь на ноге в феврале этого года, но вместо того, чтобы сжечь его как медицинские отходы, она решила превратить его в ожерелье. Об этом пишет The Mirror.
У девушки неоднократно возникали проблемы с вросшим ногтем. Медики смогли его удалить, а Пейдж решила сохранить его в качестве кулона.
Чтобы "увековечить" свой ноготь, она обратилась к 33-летней Аманде Бут, которой не в диковинку делать странные украшения из органической материи.
Аманда из Онтарио, Канада, была удивлена странной просьбой, но не растерялась и приступила к созданию единственного в своем роде кулона с ногтем на первом плане. Результат своей работы она показала в TikTok.
"Я хотела сделать с ногтем что-то особенное, ведь мы вместе уже 18 лет, и было бы неправильно просто выбросить его. Я решила сделать ожерелье, потому что это будет хорошей семейной реликвией, которую я смогу передать своим детям и внукам, когда умру. Я обращалась к нескольким художникам по смоле, но так и не получила ни одного ответа. Друг посоветовал Аманду, увидев ее работы в стиле "jizzy jewellery". Мне очень нравится готовое изделие. Оно лучше, чем я могла себе представить. Оно действительно похоже на ожерелье, которое можно найти в магазине, только с ногтем", — сказала Пейдж.
Аманда Бут не чужда странным запросам на украшения и говорит, что работает по принципу "без осуждения".
"Это первый ноготь, с которым я работала, но теперь я уверена, что не последний. С самого начала меня вдохновляли просьбы клиентов, и я никогда ни в чем не отказывала. Так я начал включать в интерьер сентиментальные и личные материалы, и с этого момента все пошло как по маслу. Если клиент хочет что-то сделать, я обычно нахожу способ воплотить это в жизнь", — сказала она.
Многие пользователи отмели храбрость девушки и работу Аманды. Однако не обошлось и без шуток.
"Вы намного лучше меня. Я ненавижу ноги и все, что с них падает. Я просто бы смогла", "Ты только что сделала убийственный сувенир", "Надеюсь, ваш клиент — суперуникальный, а не серийный убийца", "Вот это мастерство — сделать ноготь на ноге таким красивым", "Это так красиво, я бы никогда не узнала, что это ноготь на ноге", — писали пользователи TikTok.
Издание отмечает, что в других работах Аманды присутствуют мужское семя, грудное молоко и прочие органические останки.
"Я начала работать с глиной в качестве терапии для себя, и благодаря поддержке моих друзей в Facebook, которые продолжали забрасывать меня новыми просьбами. Они были моим вдохновением с самого начала, а также занимались тем, что приносит мне радость и чем я увлечена", — добавила Аманда.
@amandaldbooth Replying to @Hi ♬ original sound - ✨Amanda Booth✨
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