"Семейная реликвия" для внуков: девушка сделала кулон из своего старого ногтя (фото, видео)

Пейдж Ландау удивила своей просьбой Аманду Бут, которая занимается созданием необычных украшений из органической материи. Однако результат превзошел все ее ожидания.

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18-летняя Пейдж Ландау из Канады удалила ноготь на ноге в феврале этого года, но вместо того, чтобы сжечь его как медицинские отходы, она решила превратить его в ожерелье. Об этом пишет The Mirror.

У девушки неоднократно возникали проблемы с вросшим ногтем. Медики смогли его удалить, а Пейдж решила сохранить его в качестве кулона.

Чтобы "увековечить" свой ноготь, она обратилась к 33-летней Аманде Бут, которой не в диковинку делать странные украшения из органической материи.

Аманда из Онтарио, Канада, была удивлена странной просьбой, но не растерялась и приступила к созданию единственного в своем роде кулона с ногтем на первом плане. Результат своей работы она показала в TikTok.

"Я хотела сделать с ногтем что-то особенное, ведь мы вместе уже 18 лет, и было бы неправильно просто выбросить его. Я решила сделать ожерелье, потому что это будет хорошей семейной реликвией, которую я смогу передать своим детям и внукам, когда умру. Я обращалась к нескольким художникам по смоле, но так и не получила ни одного ответа. Друг посоветовал Аманду, увидев ее работы в стиле "jizzy jewellery". Мне очень нравится готовое изделие. Оно лучше, чем я могла себе представить. Оно действительно похоже на ожерелье, которое можно найти в магазине, только с ногтем", — сказала Пейдж.

Ноготь на ноге постоянно приносил девушки проблемы Фото: Jam Press

Аманда Бут не чужда странным запросам на украшения и говорит, что работает по принципу "без осуждения".

"Это первый ноготь, с которым я работала, но теперь я уверена, что не последний. С самого начала меня вдохновляли просьбы клиентов, и я никогда ни в чем не отказывала. Так я начал включать в интерьер сентиментальные и личные материалы, и с этого момента все пошло как по маслу. Если клиент хочет что-то сделать, я обычно нахожу способ воплотить это в жизнь", — сказала она.

Аманда Бут занимается изготовлением необычных украшений Фото: Jam Press

Многие пользователи отмели храбрость девушки и работу Аманды. Однако не обошлось и без шуток.

"Вы намного лучше меня. Я ненавижу ноги и все, что с них падает. Я просто бы смогла", "Ты только что сделала убийственный сувенир", "Надеюсь, ваш клиент — суперуникальный, а не серийный убийца", "Вот это мастерство — сделать ноготь на ноге таким красивым", "Это так красиво, я бы никогда не узнала, что это ноготь на ноге", — писали пользователи TikTok.

Результат работы Аманды удивил многих пользователей соцсети Фото: Jam Press

Издание отмечает, что в других работах Аманды присутствуют мужское семя, грудное молоко и прочие органические останки.

"Я начала работать с глиной в качестве терапии для себя, и благодаря поддержке моих друзей в Facebook, которые продолжали забрасывать меня новыми просьбами. Они были моим вдохновением с самого начала, а также занимались тем, что приносит мне радость и чем я увлечена", — добавила Аманда.

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