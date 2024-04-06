"Сімейна реліквія" для онуків: дівчина зробила кулон зі свого старого нігтя (фото, відео)

Пейдж Ландау здивувала своїм проханням Аманду Бут, яка займається створенням незвичайних прикрас з органічної матерії. Однак результат перевершив усі її очікування.

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18-річна Пейдж Ландау з Канади видалила ніготь на нозі в лютому цього року, але замість того, щоб спалити його як медичні відходи, вона вирішила перетворити його на намисто. Про це пише The Mirror.

У дівчини неодноразово виникали проблеми з врослим нігтем. Медики змогли його видалити, а Пейдж вирішила зберегти його як кулон.

Щоб "увічнити" свій ніготь, вона звернулася до 33-річної Аманди Бут, якій не в дивину робити дивні прикраси з органічної матерії.

Аманда з Онтаріо, Канада, була здивована дивним проханням, але не розгубилася і взялася за створення єдиного у своєму роді кулона з нігтем на першому плані. Результат своєї роботи вона показала в TikTok.

"Я хотіла зробити з нігтем щось особливе, адже ми разом уже 18 років, і було б неправильно просто викинути його. Я вирішила зробити намисто, бо це буде гарною сімейною реліквією, яку я зможу передати своїм дітям та онукам, коли помру. Я зверталася до кількох художників по смолі, але так і не отримала жодної відповіді. Друг порадив Аманду, побачивши її роботи в стилі "jizzy jewellery". Мені дуже подобається готовий виріб. Він кращий, ніж я могла собі уявити. Воно дійсно схоже на намисто, яке можна знайти в магазині, тільки з нігтем", — сказала Пейдж.

Ніготь на нозі постійно приносив дівчині проблеми Фото: Jam Press

Аманда Бут не цурається дивних запитів на прикраси й каже, що працює за принципом "без осуду".

"Це перший ніготь, з яким я працювала, але тепер я впевнена, що не останній. Від самого початку мене надихали прохання клієнтів, і я ніколи ні в чому не відмовляла. Так я почав включати в інтер'єр сентиментальні й особисті матеріали, і з цього моменту все пішло як по маслу. Якщо клієнт хоче щось зробити, я зазвичай знаходжу спосіб втілити це в життя", — сказала вона.

Аманда Бут займається виготовленням незвичайних прикрас Фото: Jam Press

Багато користувачів відкинули хоробрість дівчини й роботу Аманди. Однак не обійшлося і без жартів.

"Ви набагато кращі за мене. Я ненавиджу ноги й все, що з них падає. Я просто б змогла", "Ти щойно зробила вбивчий сувенір", "Сподіваюся, ваш клієнт — суперунікальний, а не серійний убивця", "Оце так майстерність — зробити ніготь на нозі таким красивим", "Це так гарно, я б ніколи не дізналася, що це ніготь на нозі", — писали користувачі TikTok.

Результат роботи Аманди здивував багатьох користувачів соцмережі Фото: Jam Press

Видання зазначає, що в інших роботах Аманди присутні чоловіче сім'я, грудне молоко та інші органічні останки.

"Я почала працювати з глиною як терапію для себе, і завдяки підтримці моїх друзів у Facebook, які продовжували закидати мене новими проханнями. Вони були моїм натхненням із самого початку, а також займалися тим, що приносить мені радість і чим я захоплена", — додала Аманда.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу. Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.

Також стало відомо, що помер чоловік, який 70 років прожив з апаратом "Залізні легені". Пол Олександр перехворів на поліомієліт і відтоді був паралізований нижче шиї. Виживати йому допомагав апарат "Залізні легені". Він допоміг чоловікові досягти багатьох цілей у житті.