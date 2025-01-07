"Одне питання цікавить всіх": жінка з нігтями завдовжки 1,2 м розповіла про своє життя (фото)

Одні модниці віддають перевагу більш природному манікюру, інші навпаки — люблять йти напролом. Мар'я відносить себе до другої категорії.

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Мар'я з США відростила дивовижні нігті завдовжки 1,2 метра й постійно прикрашає їх дрібними деталями та декором, демонструючи результат на своїй сторінці у TikTok. Її відео збирають велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій, не залишаючи глядачів байдужими.

В одному з останніх відео, що миттєво стало вірусним, епатажна жінка використала бузкові квіти, милих зайчиків, шматочки цукерок та багато чого іншого. Глядачі вважають, що такі нігті ускладнюють виконання повсякденних завдань, однак Мар'я запевнила, що це не так.

"Багато хто запитує мене, чи важкі мої нігті та як я з ними працюю. Чесно кажучи, щойно ви починаєте їх носити, то розумієте, що це зовсім не важко", — розповідає модниця.

Головне питання

Один з її підписників підкорив мережу, поставивши провокативне питання, що цікавить багатьох: як блогерка ходить до вбиральні. "Ви всі поводитеся так, ніби щіточки для чищення нігтів і мила не існує. Я можу користуватися біде, інколи створюю безлад, але моя сестра не проти допомогти та почистити мої нігті", — відповіла вона.

У відео, яке підкорило інтернет, зібравши понад 1,2 мільйона переглядів, мама п'ятьох дітей запевнила, що з такою особливістю може доглядати за своїми нащадками, тож для неї немає нічого неможливого. Зрештою, якщо через нігті їй буде важко, то вона неодмінно попросить когось про допомогу.

Втім, Мар'я попередила тих, хто прагне отримати подібний набір, що доведеться розщедритися на тисячі доларів на догляд, оскільки це "багато роботи".

"Так, моя сім'я може час від часу знаходити деталі під час обіду, але принаймні я готую їжу", — додає американка.

Реакція глядачів

Однак далеко не всі користувачі мережі були в захваті від побаченого.

"Ми слухаємо і судимо";

"Це вже занадто";

"Це як Едвард Руки-ножиці, але мило";

"Ого, яка ти стильна".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американка Лі Редмонд, яка встановила 2003 року світовий рекорд із довжини нігтів, померла на 83-му році життя в штаті Юта. Жінка не стригла нігті з 1979 року, а до 2003 року їхня загальна довжина сягнула 751,3 см.

А от 18-річна Пейдж Ландау з Канади видалила ніготь на нозі, але замість того, щоб спалити його як медичні відходи, вирішила перетворити на намисто.