Прикраси 2025: найгарячіші тренди року, які варто спробувати

2025 рік дарує нові можливості для експериментів у світі моди. Стилістка Олена поділилася найгарячішими трендами в прикрасах, які точно варто спробувати, щоб виглядати стильно та виразно.

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Прикраси стають головним акцентом образу в 2025 році. Багатошаровість, обʼємні аксесуари, масивні каблучки та каффи — всі ці тренди допоможуть створити незабутній стиль, який буде привертати увагу та підкреслювати індивідуальність. Стилістка Олена розповіла, що у 2025 році прикраси стануть головним акцентом у образах.

Багатошаровість

За словами експертки у 2025 році сміливо можна додавати багатошаровість і в прикраси. Комбінуйте прикраси, міксуючи кілька ланцюжків різної довжини, каблучки і браслети. Чим більше шарів – тим цікавіше. Окремо можна поєднувати тонкі ланцюжки з великими підвісками або намистом із камінням, що особливо актуально цього сезону.

Обʼємні прикраси

Стилістка Олена зазначила, що у 2025 році екстра великі розміри будуть в моді! Масивні сережки, кольє чи каблучки – це центральний акцент у вашому образі, тому обирайте все, що найкраще підкреслює ваш стиль.

Широкі браслети

Масивні браслети-манжети або металеві моделі додають сміливості також будуть в топі 2025 року. Як пояснила стилістка, вони ідеально підійдуть тим, хто зазвичай не носить багато прикрас, адже цього року ми одягаємо їх на одяг.

Каблучки XXL

Цього року каблучки стали справжніми арт-об’єктами! Олена додала, що великі, яскраві, з камінням або асиметричними дизайнами – особливо актуальний мікс кількох каблучок одночасно.

Каффи

Каффи повернулися в моду! Як зазначила експертка, вони додають сучасності та бунтарського настрою, ідеально підходять для тих, у кого не проколоті вуха або є алергія на метал. Обирайте каффи з металу або каміння, у формі змій або абстрактних ліній.

Чіткі лінії

Стилістка також додала, що варто звернути увагу на геометричні форми, прямокутники та витончені дизайни – хіт 2025 року, особливо для мінімалістів, які шукають щось стильне та елегантне.

Відродження готики

Чорний метал, складні орнаменти, каміння темних відтінків і шипи повернулися у моду, що нагадує стиль з 90-х.

Нестандартне розміщення прикрас

Сміливе розміщення аксесуарів стане трендом цього року! Прикраси на носі, ланцюжки, що огортають обличчя, чи каффи з підвісками до ключиць – це новий тренд. Олена також радить звернути увагу на прикраси для нігтів та фаланг.

Як носити трендові прикраси у 2025 році?

Не бійтеся міксувати класику з масивними аксесуарами, навіть коштовності.

Залишайте прикраси головним акцентом у мінімалістичних образах.

Використовуйте багатошаровість для створення динамічних та стильних виглядів.

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