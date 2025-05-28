Яке взуття купувати на літо 2025: добірка найактуальніших моделей (фото)

До літа залишилося всього кілька днів, і саме час ще раз перевірити, чи готовий ваш гардероб до нового сезону. Якщо з модними трендами в одязі на найближчі три місяці ми вже розібралися, то настав час поговорити про те, яке взуття буде актуальним влітку 2025.

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Своє слово щодо цього сказав відомий український дизайнер Андре Тан.

За його словами, у тренді будуть зручність і стиль.

Мюлі

Мюлі — це вид жіночого взуття з відкритим задником, тобто без задника. Вони можуть бути на підборах або на плоскій підошві, з відкритим або закритим носком. Мюлі часто асоціюються з літньою модою, але сьогодні вони стали актуальними і в інших сезонах. Влітку 2025 дуже популярні моделі зі шкіри та сатину.

"Мюлі повертаються в гардероб як ознака спокійної елегантності. Їх носять і з діловими костюмами, і з романтичними сукнями", — зазначає Тан.

Особливо популярні мюлі з kitten heels, невисокими підборами в 3–5 см, і з мінімалістичним дизайном.

В'єтнамки

Взуття, яке найчастіше купують для пляжів, цього сезону стає більш універсальним.

"Шкіряні моделі на пласкій підошві або на платформі — частина міських образів у стилі 90-их. Носити їх варто з лляними штанами, довгими спідницями або денімом", — рекомендує дизайнер.

Балетки

Балетки — вічна класика. Модель жіночих туфель із закритим носком на плоскій підошві або з маленькими стійкими підборами не виходить з моди вже багато сезонів поспіль завдяки розмаїттю дизайнів, універсальності та практичності.

Влітку 2025 у моді — моделі із загостреним носком, на маленьких підборах, з ремінцями. Такі балетки гармонійно поєднуються з шортами-бермудами, сукнями в стилі baby doll і легкими сарафанами.

"Головне — баланс ніжності та актуальності", — звертає увагу Андре.

Лофери

Лофери — туфлі без шнурівки, що нагадують мокасини. Їхня відмінна риса — наявність підборів або плоскої підошви, а також характерний піднятий шов на союзці. Як і балетки, вони цінуються за універсальність і комфорт.

З широкою підошвою, металевою фурнітурою і кольоровими варіаціями вони відмінно доповнять як маскулінні, так і більш жіночні образи.

Лофери можна носити як зі шкарпетками, так і на босу ногу.

Ретро-кеди

Стара добра класика, як уже говорилося вище, завжди в тренді. Те саме стосується і кедів. Літо 2025 — час знову хизуватися в ретро-кедах з потертої шкіри або тканини, з простим логотипом або без нього. Андре Тан називає це поверненням до автентичності та функціональності.

Носити таке взуття краще з денімом, шортами, спідницями або жакетами оверсайз.

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