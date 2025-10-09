Андре Тана звинуватили в "крадіжці" інформації про тренди: заява стилістки

Українська стилістка Маргарита Мурадова звинуватила Андре Тана в тому, що той "вкрав" її розповідь про тренди Міланського тижня моди. Наразі модельєр не відповів на звинувачення.

Мурадова опублікувала в Instagram приклад свого посту за 30 вересня та кількома днями пізніший пост Андре Тана.

"Отже, цікава ситуація. 30 вересня ми робимо ось такий пост по свіжих слідах Міланського тижня моди. З власною аналітикою. І уявіть наш подив, коли підписники починають скидати нам ось це…" — написала стилістка.

Пост Андре Тана опублікований уже в жовтні та повторює акценти, на яких робила увагу школа Мурадової.

"Ось це написане в акаунті, прости Господи, Андре Тана три дні тому", — зазначила Маргарита.

Маргарита Мурадова звинуватила Андре Тана в плагіаті Фото: Instagram Мурадова звинуватила Андре Тана в плагіаті Фото: Instagram

Зокрема, стилістка звернулася і до інших колег, які "надихалися" її творчістю.

"Якщо погортаєте обидва пости, то там буквально скопійовано все. Назви трендів, кожен слайд, підбірка. Декілька днів тому мені скинули інший кейс, де вже відома нам "надихальниця" так надихнулась вебінаром "Архітектура гардероба", що іншої назви серед слів в українській мові для свого продукту не знайшла. Тож, поважні "стилісти", дизайнери, школи! Я щаслива, що наших цікавих ідей вистачає буквально на натхнення всією Україною. Але, можливо, якщо хтось страждає на серйозний кейс креативної імпотенції — варто пошукати аналог Віагри, а не безсоромно тирити все, шо бачиш?" — написала Мурадова.

Маргарита Мурадова звинуватила колег у плагіаті Фото: Instagram

Наразі Андре Тан не відреагував на звинувачення стилістки.

