Андре Тана обвинили в "краже" информации о трендах: заявление стилистки

Украинская стилистка Маргарита Мурадова обвинила Андре Тана в том, что тот "украл" ее рассказ о трендах Миланской недели моды. Пока модельер не ответил на обвинения.

Мурадова опубликовала в Instagram пример своего поста за 30 сентября и несколькими днями позже пост Андре Тана.

"Итак, интересная ситуация. 30 сентября мы делаем вот такой пост по свежим следам Миланской недели моды. С собственной аналитикой. И представьте наше удивление, когда подписчики начинают скидывать нам вот это..." — написала стилистка.

Пост Андре Тана опубликован уже в октябре и повторяет акценты, на которых делала внимание школа Мурадовой.

"Вот это написано в аккаунте, прости Господи, Андре Тана три дня назад", — отметила Маргарита.

Маргарита Мурадова обвинила Андре Тана в плагиате Фото: Instagram Мурадова обвинила Андре Тана в плагиате Фото: Instagram

В частности, стилистка обратилась и к другим коллегам, которые "вдохновлялись" ее творчеством.

"Если полистаете оба поста, то там буквально скопировано все. Названия трендов, каждый слайд, подборка. Несколько дней назад мне сбросили другой кейс, где уже известная нам "вдохновительница" так вдохновилась вебинаром "Архитектура гардероба", что другого названия среди слов в украинском языке для своего продукта не нашла. Итак, уважаемые "стилисты", дизайнеры, школы! Я счастлива, что наших интересных идей хватает буквально на вдохновение всей Украине. Но, возможно, если кто-то страдает серьезным кейсом креативной импотенции — стоит поискать аналог Виагры, а не бесстыдно воровать все, что видишь?" — написала Мурадова.

Маргарита Мурадова обвинила коллег в плагиате Фото: Instagram

Пока Андре Тан не отреагировал на обвинения стилистки.

