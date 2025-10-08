Украинская дизайнер заявила, что Могилевская носит поддельную одежду (фото)

В украинской сети разгорается модный скандал. Основательница бренда J'amemme, дизайнер Юлия Ярмолюк, заявила, что певица Наталья Могилевская носит наряд, который, по ее словам, является копией фирменного платья бренда.

Related video

Об этом стало известно из Instagram Юлии. Дизайнер показала фото артистки в черном платье с большим цветком на животе, которое напоминает одну из ее оригинальных моделей J'amemme.

Рядом на снимке позирует певица MamaRika. Она надела похожее светлое платье.

"Наталья Могилевская, за что вы так? Эти платья на фото — это подделки, скопированные с украинского бренда J'amemme", — подчеркнула основательница бренда, который носят в том числе мировые звезды.

Наталья Могилевская и MamaRika Фото: Instagram

Впоследствии дизайнер выложила еще одно фото Могилевской — с одного из ее выступлений, где исполнительница также позирует в платье с похожим цветочным акцентом.

К кадру Юлия Ярмолюк добавила ироничную подпись: "Так и хочется сказать: не опять, а снова".

Наталья Могилевская Фото: Instagram

На сайте J'amemme CAMELLIA LISA есть в нескольких цветах. Стоимость платья составляет 1300 евро.

Пока ни Наталья Могилевская, ни MamaRika не комментировали модный инцидент.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Наталья Могилевская показалась на редком фото со старшей дочерью Мишель, которая поступила в лицей.

Певица встретила коз в центре украинской столицы.

Кроме того, Могилевская удивила поклонников тем, что сбросила 25 килограммов.