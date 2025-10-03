"Боже мой": Наталью Могилевскую заметили с козами в центре Киева (фото)

Известная украинская певица увидела коз в центре украинской столицы. Артистка прогуливалась по вечернему городу, когда на встречу ей выбежало несколько домашних животных. Она решила поделиться курьезным случаем со своими поклонниками.

Related video

В ролике можно увидеть, как Наталья Могилевская разговаривает с мужчиной, который, вероятно, является владельцем коз. Тот рассказал, что одну из них зовут Раиска. Соответствующее видео впервые появилось в Telegram в четверг, 2 октября.

"Мы должны это обсудить. Что посреди Киева, возле Михайловского собора, делают козы? Вы такое видели? Крещатик решил превзойти себя", — написала певица в описании к ролику.

Вскоре к Могилевской из кустов вышли еще две козы. Погладив их, удивленная артистка взяла корм, чтобы покормить их с руки, называя "своими зайчиками".

"Боже мой, там еще одна, и еще одна. Ой-ой-ой-ой. Ой, ты зайка моя. Боже мой", — начала радоваться от увиденного Наталья.

Видно, звезда украинской сцены не в курсе, что таким образом "мелкие предприниматели" зарабатывают деньги, предлагая туристам и горожанам сфотографироваться с козами в центре Киева.

Официально такой "бизнес" под запретом, в частности из-за незаконной эксплуатации животных и возможного нарушения санитарно-гигиенических норм. Часто у владельцев нет ни соответствующих разрешений, ни документов на своих "подопечных".

Наталья Могилевская увидела коз в центре Киева Фото: Telegram

Поклонники Натальи Могилевской в комментариях поделились собственными историями: "Видела на Золотых несколько раз", "Цирк уехал, козы и дрессировщик остались", "Там же где-то и бывший чей-то потерялся. Бегает ... ищет", "Я когда-то на Крещатике енота видела на поводке".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Наталья Могилевская показалась на редком фото со старшей дочерью Мишель, которая поступила в лицей.

Артистка рассказала, как решилась усыновить двоих детей. Со своим возлюбленным она познакомилась в начале полномасштабного вторжения. Валентин спасал ее беременную сестру.

Кроме того, Могилевская удивила поклонников тем, что сбросила 25 килограммов. уже в третий раз практикует такое похудение. В то же время исполнительница прежде всего хочет быть красивой внутри, а не снаружи.