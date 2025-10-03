"Боже мій": Наталію Могилевську помітили з козами у центрі Києва (фото)

Відома українська співачка побачила кіз в середмісті української столиці. Артистка саме прогулювалась вечірнім містом, коли на зустріч їй вибігло кілька свійських тварин. Вона вирішила поділитися курйозним випадком зі своїми прихильниками.

Related video

У ролику можна побачити, як Наталія Могилевська розмовляє із чоловіком, який, імовірно, є власником кіз. Той розповів, що одну з них звуть Раїска. Відповідне відео вперше з’явилось у Telegram в четвер, 2 жовтня.

"Ми маємо це обговорить. Що посеред Києва, біля Михайлівського собору, роблять кози? Ви таке бачили? Хрещатик вирішив перевершити себе", — написала співачка в описі до ролика.

Незабаром до Могилевської з кущів вийшли ще дві кози. Погладивши їх, здивована артистка взяла корм, щоб погодувала їх із руки, називаючи "своїми зайчиками".

"Боже мій, там ще одна, і ще одна. Ой-йой-йой. Ой, ти зайка моя. Боже мій", — почала тішитися від побаченого Наталія.

Видно, зірка української сцени не в курсі, що в такий спосіб "дрібні підприємці" заробляють гроші, пропонуючи туристам та містянам сфотографуватися з козами у центрі Києва.

Офіційно такий "бізнес" під забороною, зокрема через незаконну експлуатацію тварин та можливе порушення санітарно-гігієнічних норм. Часто у власників немає ані відповідних дозволів, ані документів на своїх "підопічних".

Наталія Могилевська побачила кіз у центрі Києва Фото: Telegram

Прихильники Наталії Могилевської у коментарях поділились власними історіями: "Бачила на Золотих декілька разів", "Цирк поїхав, кози і дресувальник залишились", "Там же десь і колишній чийсь загубився. Бігає…шукає", "Я колись на Хрещатику єнота бачила на повідку".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталя Могилевська показалася на рідкісному фото зі старшою донькою Мішель, яка вступила до ліцею.

Артистка розповіла, як наважилася всиновити двох дітей. Зі своїм коханим вона познайомилася на початку повномасштабного вторгнення. Валентин рятував її вагітну сестру.

Крім того, Могилевська здивувала прихильників тим, що скинула 25 кілограмів. вже втретє практикує таке схуднення. Водночас виконавиця насамперед хоче бути красивою всередині, а не зовні.