Українська дизайнерка заявила, що Могилевська носить підроблений одяг (фото)

В українській мережі розгорається модний скандал. Засновниця бренду J’amemme, дизайнерка Юлія Ярмолюк, заявила, що співачка Наталія Могилевська носить вбрання, яке, за її словами, є копією фірмової сукні бренду.

Про це стало відомо з Instagram Юлії. Дизайнерка показала фото артистки в чорній сукні з великою квіткою на животі, яка нагадує одну з її оригінальних моделей J’amemme.

Поруч на знімку позує співачка MamaRika. Вона одягла схожу світлу сукню.

"Наталія Могилевська, за що ви так? Ці сукні на фото — це підробки, скопійовані з українського бренду J’amemme", — наголосила засновниця бренду, який носять зокрема світові зірки.

Наталя Могилевська та MamaRika Фото: Instagram

Згодом дизайнерка виклала ще одне фото Могилевської — з одного з її виступів, де виконавиця також позує у сукні зі схожим квітковим акцентом.

До кадру Юлія Ярмолюк додала іронічний підпис: "Так і хочеться сказати: не опять, а знову".

Наталя Могилевська Фото: Instagram

На сайті J’amemme CAMELLIA LISA є в кількох кольорах. Вартість сукні становить 1300 євро.

Наразі ані Наталя Могилевська, ані MamaRika не коментували модний інцидент.

