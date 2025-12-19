Без них з дому не виходити: метр моди показав головні светри цієї зими (фото)

Український дизайнер Андре Тан назвав чотири основні тренди у светрах на зиму 2025-2026. Варто звернути увагу на яскраві відтінки та незвичайні крої вбрання.

У своєму Instagram метр моди показав, які светри носити цього холодного сезону. "Дорогенькі, зима вже в самому розпалі, тож саме час підготуватися до стильних холодів! Сьогодні я поділюсь з вами найстильнішим светрами, які додадуть вашому зимовому образу неперевершеного вигляду!" — написав Андре Тан.

Пухнасті светри

"По-перше, це пухнасті красиві светри. Як у мене, бачите", — сказав модельєр.

Цей тренд зараз на піку популярності — светри з довгим ворсом додають затишку і фактури. Ідеально підходять як під джинси, так і під спіднички.

Пухнасті светри Фото: Andre Tan/Instagram

Светри з принтом аргайл

"Виглядає супер, як з джинсами, так і з брюками, чи навіть з мініспідницею. Класика, як то кажуть, зараз дуже актуальна", — наголосив модельєр.

Светри з принтом аргайл Фото: Andre Tan/Instagram

Светри з незвичайного крою

"Так, мої фаворити цієї зими. Я це дуже люблю, коли хочеться когось розглядати. Вони виглядають завжди суперстильно і додають унікальності твоєму образу", — сказав Андре Тан.

Дизайнер додав, що це не просто прямий светр, а варіанти з якимось незвичайним рукавом або додатковим елементом.

Светри з незвичайного крою Фото: Andre Tan/Instagram

Червоний светр

"Саме червоний. Так. Без цього светрика ти не маєш права виходити з дому цієї зими", — жартує Андре Тан.

Він може бути я темно-червоний, так і світліший.

Червоний светр Фото: Andre Tan/Instagram

