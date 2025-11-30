Хіт сезону: Андре Тан показав, який одяг та взуття всі модниці носитимуть у 2026 році (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів, що нам приніс 2025 рік у світі моди та чого очікувати від 2026-го. За його словами, у тренді будуть більше квіткових мотивів та романтичні фактури.

У своєму Instagram модельєр показав, на що орієнтуватися найближчим часом. "Любі, сьогодні відзначаємо Міжнародний день моди! Це чудовий момент, щоб поговорити про те, що нам приніс 2025 рік і які зміни чекають на нас у 2026!" — написав дизайнер.

Що приніс 2025 рік

Оранжевий колір став трендом цього року, зʼявившись в багатьох колекціях. Цей відтінок запалив подіуми і не зникне в наступному році, вважає Андре Тан.

Оранжевий колір став трендом цього року Фото: Andre Tan/Instagram

Ще один тренд 2025 — це акцентні плечі і "структурний оверсайз", адже такі речі одразу привертають увагу.

Акцентні плечі і "структурний оверсайз" Фото: Andre Tan/Instagram

Тренди 2026 року: чого очікувати

За словами Андре Тана, горох та інші принти відійдуть на другий план, а ми побачимо більше квіткових мотивів та романтичні фактури. Мʼякі тканини, обʼємні блузи, рюші будуть у тренді.

У тренді буде більше квіткових мотивів та романтичні фактури Фото: Andre Tan/Instagram

Тренд на прозорі туфлі та jelly shoes набирає популярності після показів Loewe, Bottega Veneta, Chloe. Прозорі туфлі — це не просто стиль, а зручність, легкість. Андре Тан радить звернути увагу на них для корпоративів та наступного теплого сезону.

Тренд на прозорі туфлі та jelly shoes набирає популярності Фото: Andre Tan/Instagram

Сумки-мішки

Зʼявляється тренд на сумки-мішки, які виглядають як сумки для змінного одягу. Prada, Loewe, Miu Miu вже показали так моделі. А напіввідкриті стануть новим хітом сезону.

"Тож вектор стилю сумок змінено", — наголосив метр моди.

Зʼявляється тренд на сумки-мішки Фото: Andre Tan/Instagram

