Хит сезона: Андре Тан показал, какую одежду и обувь все модницы будут носить в 2026 году (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что нам принес 2025 год в мире моды и чего ожидать от 2026-го. По его словам, в тренде будут больше цветочных мотивов и романтические фактуры.

В своем Instagram модельер показал, на что ориентироваться в ближайшее время. "Дорогие, сегодня отмечаем Международный день моды! Это отличный момент, чтобы поговорить о том, что нам принес 2025 год и какие изменения ждут нас в 2026!" — написал дизайнер.

Что принес 2025 год

Оранжевый цвет стал трендом этого года, появившись во многих коллекциях. Этот оттенок зажег подиумы и не исчезнет в следующем году, считает Андре Тан.

Оранжевый цвет стал трендом этого года Фото: Andre Tan/Instagram

Еще один тренд 2025 — это акцентные плечи и "структурный оверсайз", ведь такие вещи сразу привлекают внимание.

Акцентные плечи и "структурный оверсайз" Фото: Andre Tan/Instagram

Тренды 2026 года: чего ожидать

По словам Андре Тана, горох и другие принты отойдут на второй план, а мы увидим больше цветочных мотивов и романтичные фактуры. Мягкие ткани, объемные блузы, рюши будут в тренде.

В тренде будет больше цветочных мотивов и романтические фактуры Фото: Andre Tan/Instagram

Тренд на прозрачные туфли и jelly shoes набирает популярность после показов Loewe, Bottega Veneta, Chloe. Прозрачные туфли — это не просто стиль, а удобство, легкость. Андре Тан советует обратить внимание на них для корпоративов и следующего теплого сезона.

Тренд на прозрачные туфли и jelly shoes набирает популярность Фото: Andre Tan/Instagram

Сумки-мешки

Появляется тренд на сумки-мешки, которые выглядят как сумки для сменной одежды. Prada, Loewe, Miu Miu уже показали такие модели. А полуоткрытые станут новым хитом сезона.

"Поэтому вектор стиля сумок изменен", — подчеркнул мэтр моды.

Появляется тренд на сумки-мешки Фото: Andre Tan/Instagram

