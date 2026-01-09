Не бойтесь перемен: мэтр моды показал главные тренды 2026 года (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах 2026 года. Стоит обратить внимание на скинни куртки и анималистические принты.

Мэтр моды показал стильные вещи, которые должны быть в гардеробе каждой модницы в этом году.

Скинни куртки

"Не бойтесь перемен — после оверсайза эти куртки выглядят очень стильно и подчеркивают фигуру", — написал Андре Тан.

По словам модельера, в 2026 году это must-have.

Скинни куртки Фото: Andre Tan/Instagram

Блестки на каждый день

Блестящие элементы теперь можно носить не только на вечеринки. Дизайнер говорит приобрести себе пару таких вещей и добавить блеска каждому дню.

Блестки на каждый день Фото: Andre Tan/Instagram

Гусарские жакеты

Эти стильные винтажные варианты точно станут хитами 2026 года. Андре Тан советует добавить их в свой гардероб.

"Ты точно не ошибешься", — говорит дизайнер.

Відео дня

Гусарские жакеты Фото: Andre Tan/Instagram

Неидеальные силуэты

Асимметрия, деконструкция, мягкие формы — все, что выглядит немного незавершенным, но невероятно стильным.

Неидеальные силуэты Фото: Andre Tan/Instagram

Короткая длина

Джинсы или капри — все, что раньше было длиннее, теперь выглядит актуально только в коротком варианте.

"Почувствуй стильность этого тренда", — говорит мэтр моды.

Короткая длина Фото: Andre Tan/Instagram

Природная анималистика

Вместо агрессивных принтов Андре Тан советует выбирать мягкие анималистические элементы, которые отлично сочетаются с естественными цветами.

Природная анималистика Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андре Тан показал самые модные джинсы этой зимы. Среди них — классические темно-синие, клеш и "подковы".

Мэтр моды рассказал, в каких цветах не стоит встречать Новый 2026-й. Более того, их нужно избегать и в течение всего года.

Кроме того, дизайнер назвал четыре основных тренда в свитерах на зиму 2025-2026. Стоит обратить внимание на яркие оттенки.