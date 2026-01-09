Не бойтесь перемен: мэтр моды показал главные тренды 2026 года (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах 2026 года. Стоит обратить внимание на скинни куртки и анималистические принты.
Мэтр моды показал стильные вещи, которые должны быть в гардеробе каждой модницы в этом году.
Скинни куртки
"Не бойтесь перемен — после оверсайза эти куртки выглядят очень стильно и подчеркивают фигуру", — написал Андре Тан.
По словам модельера, в 2026 году это must-have.
Блестки на каждый день
Блестящие элементы теперь можно носить не только на вечеринки. Дизайнер говорит приобрести себе пару таких вещей и добавить блеска каждому дню.
Гусарские жакеты
Эти стильные винтажные варианты точно станут хитами 2026 года. Андре Тан советует добавить их в свой гардероб.
"Ты точно не ошибешься", — говорит дизайнер.
Неидеальные силуэты
Асимметрия, деконструкция, мягкие формы — все, что выглядит немного незавершенным, но невероятно стильным.
Короткая длина
Джинсы или капри — все, что раньше было длиннее, теперь выглядит актуально только в коротком варианте.
"Почувствуй стильность этого тренда", — говорит мэтр моды.
Природная анималистика
Вместо агрессивных принтов Андре Тан советует выбирать мягкие анималистические элементы, которые отлично сочетаются с естественными цветами.
