Не бойтесь перемен: мэтр моды показал главные тренды 2026 года (фото)

андре тан рассказал о трендовых вещах на 2026 году
Фото иллюстративное | Фото: https://www.pexels.com/

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главных трендах 2026 года. Стоит обратить внимание на скинни куртки и анималистические принты.

Мэтр моды показал стильные вещи, которые должны быть в гардеробе каждой модницы в этом году.

Скинни куртки

"Не бойтесь перемен — после оверсайза эти куртки выглядят очень стильно и подчеркивают фигуру", — написал Андре Тан.

По словам модельера, в 2026 году это must-have.

Фото: Andre Tan/Instagram

Блестки на каждый день

Блестящие элементы теперь можно носить не только на вечеринки. Дизайнер говорит приобрести себе пару таких вещей и добавить блеска каждому дню.

Фото: Andre Tan/Instagram

Гусарские жакеты

Эти стильные винтажные варианты точно станут хитами 2026 года. Андре Тан советует добавить их в свой гардероб.

"Ты точно не ошибешься", — говорит дизайнер.

Відео дня
Фото: Andre Tan/Instagram

Неидеальные силуэты

Асимметрия, деконструкция, мягкие формы — все, что выглядит немного незавершенным, но невероятно стильным.

Фото: Andre Tan/Instagram

Короткая длина

Джинсы или капри — все, что раньше было длиннее, теперь выглядит актуально только в коротком варианте.

"Почувствуй стильность этого тренда", — говорит мэтр моды.

Фото: Andre Tan/Instagram

Природная анималистика

Вместо агрессивных принтов Андре Тан советует выбирать мягкие анималистические элементы, которые отлично сочетаются с естественными цветами.

Фото: Andre Tan/Instagram

