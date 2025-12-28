Поставят год на паузу: в каких цветах нельзя встречать Новый 2026 (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, в каких цветах не стоит встречать Новый 2026 год. Модельер объяснил, почему их нужно избегать.

В своем Instagram Андре Тан поделился советами. "Дорогие, есть цвета, которые точно не будут способствовать, чтобы 2026 год стал энергичным и успешным", — написал мэтр моды.

Пастельные оттенки

Пастельные цвета могут создавать ощущение вялости и пассивности. Они не добавляют энергии, что нужно для активного и успешного года.

Пастельные оттенки Фото: Andre Tan/Instagram

Белый и серый

Эти цвета создают ощущение холода и пустоты. Они не добавляют энергии и могут вызвать эмоциональную скуку, по словам Андре Тана.

Белый и серый Фото: Andre Tan/Instagram

Неоновые цвета

Неоновые оттенки могут вызывать переутомление и отвлекать от важных дел, поэтому лучше их избегать в этом году.

Неоновые цвета Фото: Andre Tan/Instagram

Синий и голубой

Відео дня

Эти цвета, по словам мэтра моды, могут приглушить огонь лошади и поставить год на паузу.

Синий и голубой Фото: Andre Tan/Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы неоднозначно отреагировали на такие советы:

"Ага, только конь, это китайский новый год, а он наступит в феврале. Поэтому лошади абсолютно до лампочки, в чем мы будем встречать 1 января".

"Кто такое сказал?".

"Спасибо за подсказку, но считаю, что не важно, какого цвета будет одежда, каждая девушка интуитивно чувствует, что подойдет и принесет ей успех (никому не навязываю)".

"Все советуют по-разному. Не знаешь, во что и одеться".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский дизайнер Андре Тан назвал четыре основных тренда в свитерах на зиму 2025-2026. Стоит обратить внимание на яркие оттенки и необычные крои нарядов.

Новый год уже совсем близко, и самое время подумать, в чем его встречать. Стоит выбрать тот цвет, который лучше всего отражает ваше настроение, но главное, чтобы вы чувствовали себя уверенно.

Кроме того, дизайнер рассказал об обуви, которую уже стоит убрать из своего гардероба.