Поставят год на паузу: в каких цветах нельзя встречать Новый 2026 (фото)

2026 — год лошади | Фото: Freepik

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, в каких цветах не стоит встречать Новый 2026 год. Модельер объяснил, почему их нужно избегать.

В своем Instagram Андре Тан поделился советами. "Дорогие, есть цвета, которые точно не будут способствовать, чтобы 2026 год стал энергичным и успешным", — написал мэтр моды.

Пастельные оттенки

Пастельные цвета могут создавать ощущение вялости и пассивности. Они не добавляют энергии, что нужно для активного и успешного года.

Фото: Andre Tan/Instagram

Белый и серый

Эти цвета создают ощущение холода и пустоты. Они не добавляют энергии и могут вызвать эмоциональную скуку, по словам Андре Тана.

Фото: Andre Tan/Instagram

Неоновые цвета

Неоновые оттенки могут вызывать переутомление и отвлекать от важных дел, поэтому лучше их избегать в этом году.

Фото: Andre Tan/Instagram

Синий и голубой

Эти цвета, по словам мэтра моды, могут приглушить огонь лошади и поставить год на паузу.

Фото: Andre Tan/Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы неоднозначно отреагировали на такие советы:

  • "Ага, только конь, это китайский новый год, а он наступит в феврале. Поэтому лошади абсолютно до лампочки, в чем мы будем встречать 1 января".
  • "Кто такое сказал?".
  • "Спасибо за подсказку, но считаю, что не важно, какого цвета будет одежда, каждая девушка интуитивно чувствует, что подойдет и принесет ей успех (никому не навязываю)".
  • "Все советуют по-разному. Не знаешь, во что и одеться".

