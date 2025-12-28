Поставлять рік на паузу: у яких кольорах не можна зустрічати Новий 2026 (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів, у яких кольорах не варто зустрічати Новий 2026 рік. Модельєр пояснив, чому їх потрібно уникати.

У своєму Instagram Андре Тан поділився порадами. "Любі, є кольори, які точно не сприятимуть, щоб 2026 рік став енергійним і успішним", — написав метр моди.

Пастельні відтінки

Пастельні кольори можуть створювати відчуття млявості та пасивності. Вони не додають енергії, що потрібно для активного та успішного року.

Пастельні відтінки Фото: Andre Tan/Instagram

Білий і сірий

Ці кольори створюють відчуття холоду та пустоти. Вони не додають енергії і можуть викликати емоційну нудьгу, за словами Андре Тана.

Білий і сірий Фото: Andre Tan/Instagram

Неонові кольори

Неонові відтінки можуть спричиняти перевтому і відволікати від важливих справ, тому краще їх уникати в цьому році.

Неонові кольори Фото: Andre Tan/Instagram

Синій та блакитний

Ці кольори, за словами метра моди, можуть приглушити вогонь коня і поставити рік на паузу.

Синій та блакитний Фото: Andre Tan/Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці неоднозначно відреагували на такі поради:

"Ага, тільки кінь, це китайський новий рік, а він настане в лютому. Тому коню абсолютно до лампочки, в чому ми зустрічатимемо 1 січня".

"Хто таке сказав?".

"Дякую за підказку, але вважаю, що не важливо, якого кольору буде одяг, кожна дівчина інтуїтивно відчуває, що підійде та принесе їй успіх (нікому не навʼязую)".

"Всі радять по-різному. Не знаєш, в що і вдягтися".

