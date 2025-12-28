Поставлять рік на паузу: у яких кольорах не можна зустрічати Новий 2026 (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів, у яких кольорах не варто зустрічати Новий 2026 рік. Модельєр пояснив, чому їх потрібно уникати.
У своєму Instagram Андре Тан поділився порадами. "Любі, є кольори, які точно не сприятимуть, щоб 2026 рік став енергійним і успішним", — написав метр моди.
Пастельні відтінки
Пастельні кольори можуть створювати відчуття млявості та пасивності. Вони не додають енергії, що потрібно для активного та успішного року.
Білий і сірий
Ці кольори створюють відчуття холоду та пустоти. Вони не додають енергії і можуть викликати емоційну нудьгу, за словами Андре Тана.
Неонові кольори
Неонові відтінки можуть спричиняти перевтому і відволікати від важливих справ, тому краще їх уникати в цьому році.
Синій та блакитний
Ці кольори, за словами метра моди, можуть приглушити вогонь коня і поставити рік на паузу.
Реакція мережі
У коментарях українці неоднозначно відреагували на такі поради:
- "Ага, тільки кінь, це китайський новий рік, а він настане в лютому. Тому коню абсолютно до лампочки, в чому ми зустрічатимемо 1 січня".
- "Хто таке сказав?".
- "Дякую за підказку, але вважаю, що не важливо, якого кольору буде одяг, кожна дівчина інтуїтивно відчуває, що підійде та принесе їй успіх (нікому не навʼязую)".
- "Всі радять по-різному. Не знаєш, в що і вдягтися".
