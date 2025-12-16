У чому зустрічати Новий рік, щоб були гроші: дизайнер назвав головний колір (фото)

Новий рік уже зовсім близько, і саме час подумати, в чому його зустрічати. Варто обрати той колір, який найкраще відображає ваш настрій, але головне, щоб ви відчували себе впевнено.

Український дизайнер Андре Тан розкрив головні кольори цієї новорічної ночі, після якої почнеться рік коня. Головним стане червоний, проте не варто нехтувати й іншими цікавими відтінками.

У чому зустрічати Новий 2026 рік

"Хочу сьогодні розповісти, що вдягнути на Новий рік, щоб він точно був успішним. Цього року нас чекає рік Червоного вогняного коня. Тому головним кольором, звісно, буде червоний. Будь-який відтінок червоного стане ідеальним для цього року. Від вишневого — до бордового. І найголовніше — щоб вам було комфортно", — сказав метр моди.

Якщо хочеться чогось більше яскравого — можна звернути увагу на помаранчевий (золоті, бронзові відтінки).

"Це кольори, які, за словами астрологів, принесуть вам великий фінансовий успіх", — каже Андре Тан.

Сам модельєр планує зустрічати Новий рік у золотому або червоному.

Червоний — головний колір новорічної ночі Фото: Andre Tan/Instagram

"І вам це раджу. Якщо ви хочете чогось більш спокійного і природнього, обирайте коричневий. До того ж, це найтрендовіший колір у цьому сезоні. Ну, звісно ж, не можна забути про головний зелений колір — цей колір точно додасть розкоші та елегантності вашому образу", — вважає метр моди.

