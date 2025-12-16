В чем встречать Новый год, чтобы были деньги: дизайнер назвал главный цвет (фото)

Новый год уже совсем близко, и самое время подумать, в чем его встречать. Стоит выбрать тот цвет, который лучше всего отражает ваше настроение, но главное, чтобы вы чувствовали себя уверенно.

Украинский дизайнер Андре Тан раскрыл главные цвета этой новогодней ночи, после которой начнется год лошади. Главным станет красный, однако не стоит пренебрегать и другими интересными оттенками.

В чем встречать Новый 2026 год

"Хочу сегодня рассказать, что надеть на Новый год, чтобы он точно был успешным. В этом году нас ждет год Красного огненного коня. Поэтому главным цветом, конечно, будет красный. Любой оттенок красного станет идеальным для этого года. От вишневого — до бордового. И самое главное — чтобы вам было комфортно", — сказал мэтр моды.

Если хочется чего-то более яркого — можно обратить внимание на оранжевый (золотые, бронзовые оттенки).

"Это цвета, которые, по словам астрологов, принесут вам большой финансовый успех", — говорит Андре Тан.

Сам модельер планирует встречать Новый год в золотом или красном.

Красный — главный цвет новогодней ночи Фото: Andre Tan/Instagram

"И вам это советую. Если вы хотите чего-то более спокойного и естественного, выбирайте коричневый. К тому же, это самый трендовый цвет в этом сезоне. Ну, конечно же, нельзя забыть о главном зеленом цвете — этот цвет точно добавит роскоши и элегантности вашему образу", — считает мэтр моды.

