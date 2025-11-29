Элегантно, женственно и с ноткой ретро: мэтр моды показал, какие перчатки носить этой зимой (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендах перчаток этой осенью и зимой. Мэтр моды отметил, что в тренде, как всегда, остается классика.
Кроме нее, стоит обращать внимание на интересные дизайны и декоры. В своем Instagram мэтр моды показал стильные варианты на холодный период года.
"Вам точно нужны перчатки, если вы хотите выглядеть стильно и роскошно", — сказал дизайнер.
Классические кожаные перчатки
"Это как маленькое черное платье. Всегда в тренде", — сказал Андре Тан.
Модные цвета — черный шоколад, бордо, графит или даже карамель. Тонкая мягкая кожа, минимума декора и выглядят очень-очень дорого.
Длинные перчатки
"Это просто произведение искусства. Они вернулись с подиумов. Модели до локтя, которые носят с короткими рукавами пальто или трикотажные платья", — рассказал мэтр моды.
Такие перчатки выглядят элегантно, женственно и с ноткой ретро.
Модели с одним пальцем (митенсы)
Такие перчатки идеальны, когда вы за рулем или любите двигаться без ограничений.
Текстурные модели
Перчатки с перформацией, блестками, декорами, ремешками. Маленькие детали всегда делают большое дело, говорит Андре Тан.
"Жемчужинки мои, не забывайте, руки — это тоже часть образа. Пусть они выглядят не просто ухоженными, но и роскошно", — добавил дизайнер.
