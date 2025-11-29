Елегантно, жіночно і з ноткою ретро: метр моди показав, які рукавички носити цієї зими (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів про тренди рукавичок цієї осені та зими. Метр моди наголосив, що в моді, як завжди, залишається класика.
Крім неї, варто звернувати увагу на цікаві дизайни та декори. У своєму Instagram метр моди показав стильні варіанти на холодний період року.
"Вам точно потрібні рукавички, якщо ви хочете виглядати стильно і розкішно", — сказав дизайнер.
Класичні шкіряні рукавички
"Це як маленька чорна сукня. Завжди в тренді", — сказав Андре Тан.
Модні кольори — чорний шоколад, бордо, графіт або навіть карамель. Тонка мʼяка шкіра, мініму декору і виглядають дуже-дуже дорого.
Довгі рукавички
"Це просто витвір мистецтва. Вони повернулися з подіумів. Моделі до лікня, які носять з короткими рукавами пальт чи трикотажні сукні", — розповів метр моди.
Такі рукавички виглядають елегантно, жіночно і з ноткою ретро.
Моделі з одним пальцем (мітенси)
Такі рукавички ідеальні, коли ви за кермом або любите рухатися без обмежень.
Текстурні моделі
Рукавички з перформацією, блискітками, декорами, ремінцями. Маленькі деталі завжди роблять велику справу, каже Андре Тан.
"Перлиночки мої, не забувайте, руки — це теж частина образу. Нехай вони виглядають не просто доглянутими, а й розкішно", — додав дизайнер.
