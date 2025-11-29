Елегантно, жіночно і з ноткою ретро: метр моди показав, які рукавички носити цієї зими (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про тренди рукавичок цієї осені та зими. Метр моди наголосив, що в моді, як завжди, залишається класика.

Крім неї, варто звернувати увагу на цікаві дизайни та декори. У своєму Instagram метр моди показав стильні варіанти на холодний період року.

"Вам точно потрібні рукавички, якщо ви хочете виглядати стильно і розкішно", — сказав дизайнер.

Класичні шкіряні рукавички

"Це як маленька чорна сукня. Завжди в тренді", — сказав Андре Тан.

Модні кольори — чорний шоколад, бордо, графіт або навіть карамель. Тонка мʼяка шкіра, мініму декору і виглядають дуже-дуже дорого.

Класичні шкіряні рукавички Фото: Andre Tan/Instagram

Довгі рукавички

"Це просто витвір мистецтва. Вони повернулися з подіумів. Моделі до лікня, які носять з короткими рукавами пальт чи трикотажні сукні", — розповів метр моди.

Такі рукавички виглядають елегантно, жіночно і з ноткою ретро.

Довгі рукавички Фото: Andre Tan/Instagram

Моделі з одним пальцем (мітенси)

Такі рукавички ідеальні, коли ви за кермом або любите рухатися без обмежень.

Моделі з одним пальцем Фото: Andre Tan/Instagram

Текстурні моделі

Рукавички з перформацією, блискітками, декорами, ремінцями. Маленькі деталі завжди роблять велику справу, каже Андре Тан.

Текстурні моделі Фото: Andre Tan/Instagram

"Перлиночки мої, не забувайте, руки — це теж частина образу. Нехай вони виглядають не просто доглянутими, а й розкішно", — додав дизайнер.

