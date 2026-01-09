Не бійтеся змін: метр моди показав головні тренди 2026 року (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів про головні тренди 2026 року. Варто звернути увагу на скіні куртки та анімалістичні принти.
Метр моди показав стильні речі, які повинні бути в гардеробі кожної модниці в цьому році.
Скіні куртки
"Не бійтеся змін — після оверсайзу ці куртки виглядають дуже стильно і підкреслюють фігуру", — написав Андре Тан.
За словами модельєра, у 2026 році це must-have.
Блискітки на кожен день
Блискучі елементи тепер можна носити не тільки на вечірки. Дизайнер каже придбати собі пару таких речей і додати блиску кожному дню.
Гусарські жакети
Ці стильні вінтажні варіанти точно стануть хітами 2026 року. Андре Тан радить додати їх до свого гардеробу.
"Ти точно не помилишся", — каже дизайнер.
Неідеальні силуети
Асиметрія, деконструкція, мʼякі форми — усе, що виглядає трохи незавершеним, але неймовірно стильним.
Коротка довжина
Джинси чи капрі — усе, що раніше було довшим, тепер виглядає актуально лише в короткому варіанті.
"Відчуй стильність цього тренду", — каже метр моди.
Природна анімалістика
Замість агресивних принтів Андре Тан радить обирати мʼякі анімалістичні елементи, які чудово поєднуються з природними кольорами.
