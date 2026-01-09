Не бійтеся змін: метр моди показав головні тренди 2026 року (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про головні тренди 2026 року. Варто звернути увагу на скіні куртки та анімалістичні принти.

Метр моди показав стильні речі, які повинні бути в гардеробі кожної модниці в цьому році.

Скіні куртки

"Не бійтеся змін — після оверсайзу ці куртки виглядають дуже стильно і підкреслюють фігуру", — написав Андре Тан.

За словами модельєра, у 2026 році це must-have.

Скіні куртки Фото: Andre Tan/Instagram

Блискітки на кожен день

Блискучі елементи тепер можна носити не тільки на вечірки. Дизайнер каже придбати собі пару таких речей і додати блиску кожному дню.

Блискітки на кожен день Фото: Andre Tan/Instagram

Гусарські жакети

Ці стильні вінтажні варіанти точно стануть хітами 2026 року. Андре Тан радить додати їх до свого гардеробу.

"Ти точно не помилишся", — каже дизайнер.

Гусарські жакети Фото: Andre Tan/Instagram

Неідеальні силуети

Асиметрія, деконструкція, мʼякі форми — усе, що виглядає трохи незавершеним, але неймовірно стильним.

Неідеальні силуети Фото: Andre Tan/Instagram

Коротка довжина

Джинси чи капрі — усе, що раніше було довшим, тепер виглядає актуально лише в короткому варіанті.

"Відчуй стильність цього тренду", — каже метр моди.

Коротка довжина Фото: Andre Tan/Instagram

Природна анімалістика

Замість агресивних принтів Андре Тан радить обирати мʼякі анімалістичні елементи, які чудово поєднуються з природними кольорами.

Природна анімалістика Фото: Andre Tan/Instagram

