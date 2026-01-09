Не виходять з моди: дизайнер показав трендові джинси цієї зими (фото)
Український дизайнер Андре Тан показав наймодніші джинси цієї зими. Серед них — класичні темно-сині, кльош та "підкови".
Метр моди поділився варіантами носіння штанів у 2026-му році. "Цього сезону джинси мають стати головною частиною вашого зимового гардеробу! Тому я підготував для вас найгарячіші моделі цієї зими, які зроблять ваш гардероб ще стильнішим!" — зазначив дизайнер.
Базові прямі штани
Укорочені чи класичної довжини — вони завжди в моді. Легко поєднуються з будь-яким верхом і підходять для будь-якої ситуації.
Джинси-підкови
Це джинси для тих, хто любить підкреслити талію та стегна. Вони круто виглядають і з кедами, і з босоніжками. Можна одягти і на прогулянку, і на вечірку. Такі штани виглядають дуже стильно.
Barrel-leg джинси
Вони насправді додають обʼєму, але якщо обрати правильну довжину і обʼєм, то вони будуть виглядати просто чудово. Ці джинси — тренд, що затримається ще не один сезон.
Темно-сині джинси
Ці штани не виходять з моди. Підходять і для casual і для більш елегантних образів. Справжня класика для будь-якого гардеробу.
Широкі джинси
Дизайнер радить обирати свою модель і насолоджуватися зручністю.
"Вони точно не вийдуть з моди", — впевнений Андре Тан.
Джинси кльош
Штани, які підходять під будь-який зріст та ідеальні для будь-якої фігури.
"Просто підбирай модель, що починається від колін, і носи з упевненістю", — радить Андре Тан.
