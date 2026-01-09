Не виходять з моди: дизайнер показав трендові джинси цієї зими (фото)

Український дизайнер Андре Тан показав наймодніші джинси цієї зими. Серед них — класичні темно-сині, кльош та "підкови".

Метр моди поділився варіантами носіння штанів у 2026-му році. "Цього сезону джинси мають стати головною частиною вашого зимового гардеробу! Тому я підготував для вас найгарячіші моделі цієї зими, які зроблять ваш гардероб ще стильнішим!" — зазначив дизайнер.

Базові прямі штани

Укорочені чи класичної довжини — вони завжди в моді. Легко поєднуються з будь-яким верхом і підходять для будь-якої ситуації.

Базові прямі штани Фото: Andre Tan/Instagram

Джинси-підкови

Це джинси для тих, хто любить підкреслити талію та стегна. Вони круто виглядають і з кедами, і з босоніжками. Можна одягти і на прогулянку, і на вечірку. Такі штани виглядають дуже стильно.

Джинси-підкови Фото: Andre Tan/Instagram

Barrel-leg джинси

Вони насправді додають обʼєму, але якщо обрати правильну довжину і обʼєм, то вони будуть виглядати просто чудово. Ці джинси — тренд, що затримається ще не один сезон.

Barrel-leg джинси Фото: Andre Tan/Instagram

Темно-сині джинси

Ці штани не виходять з моди. Підходять і для casual і для більш елегантних образів. Справжня класика для будь-якого гардеробу.

Темно-сині джинси Фото: Andre Tan/Instagram

Широкі джинси

Дизайнер радить обирати свою модель і насолоджуватися зручністю.

"Вони точно не вийдуть з моди", — впевнений Андре Тан.

Широкі джинси Фото: Andre Tan/Instagram

Джинси кльош

Штани, які підходять під будь-який зріст та ідеальні для будь-якої фігури.

"Просто підбирай модель, що починається від колін, і носи з упевненістю", — радить Андре Тан.

Джинси кльош Фото: Andre Tan/Instagram

