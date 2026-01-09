Поддержите нас UA
Не выходят из моды: дизайнер показал трендовые джинсы этой зимы (фото)

андре тан показал самые модные джинсы этой зимы
Фото иллюстративное | Фото: Unsplash

Украинский дизайнер Андре Тан показал самые модные джинсы этой зимы. Среди них — классические темно-синие, клеш и "подковы".

Мэтр моды поделился вариантами ношения брюк в 2026-м году. "В этом сезоне джинсы должны стать главной частью вашего зимнего гардероба! Поэтому я подготовил для вас самые горячие модели этой зимы, которые сделают ваш гардероб еще более стильным!" — отметил дизайнер.

Базовые прямые брюки

Укороченные или классической длины — они всегда в моде. Легко сочетаются с любым верхом и подходят для любой ситуации.

Базовые прямые брюки
Базовые прямые брюки
Фото: Andre Tan/Instagram

Джинсы-подковы

Это джинсы для тех, кто любит подчеркнуть талию и бедра. Они круто смотрятся и с кедами, и с босоножками. Можно надеть и на прогулку, и на вечеринку. Такие брюки выглядят очень стильно.

Джинсы-подковы
Джинсы-подковы
Фото: Andre Tan/Instagram

Barrel-leg джинсы

Они на самом деле добавляют объема, но если выбрать правильную длину и объем, то они будут выглядеть просто великолепно. Эти джинсы — тренд, который задержится еще не один сезон.

Бочкообразные джинсы
Barrel-leg джинсы
Фото: Andre Tan/Instagram

Темно-синие джинсы

Эти брюки не выходят из моды. Подходят и для casual и для более элегантных образов. Настоящая классика для любого гардероба.

Темно-синие джинсы
Темно-синие джинсы
Фото: Andre Tan/Instagram

Широкие джинсы

Дизайнер советует выбирать свою модель и наслаждаться удобством.

"Они точно не выйдут из моды", — уверен Андре Тан.

Широкие джинсы
Широкие джинсы
Фото: Andre Tan/Instagram

Джинсы клеш

Брюки, которые подходят под любой рост и идеальны для любой фигуры.

"Просто подбирай модель, начинающуюся от колен, и носи с уверенностью", — советует Андре Тан.

Джинсы клеш
Джинсы клеш
Фото: Andre Tan/Instagram

