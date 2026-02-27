Найбільший хіт 2026 року: цей елемент одягу стане головним трендом (фото)

Уявіть ранок, коли після довгої зими сонце нарешті наповнює кімнату світлом, а ви, дивлячись у дзеркало, раптом відчуваєте себе особливо елегантно. Без нової сумки чи яскравих прикрас — достатньо лише тонких, майже прозорих колгот прохолодного сірого відтінку, щоб непомітно змінити весь образ.

Весна 2026 року робить ставку на продумані, а не гучні деталі. Серед них — м’які холодні відтінки сірого та графіту, які виглядають урбаністично, зріло й вишукано. Це не просто колір, а справжній оптичний прийом: він візуально витягує силует, пом’якшує переходи між елементами одягу та додає образу завершеності, пише City Magazine.

Чому саме сірий виходить на перший план

Останні роки домінували яскраві кольори — лаймовий, фуксія, томатно-червоний — у поєднанні зі спокійними нейтральними тонами. Тепер же дедалі частіше з’являються прохолодні міські відтінки сірого.

Сірі колготи створюють баланс: вони не такі суворі, як чорні, і не такі непомітні, як бежеві. Темніші відтінки візуально подовжують ноги та формують цілісніший силует, особливо у поєднанні з взуттям того ж тону.

Фото: Instagram

Як носити, щоб виглядати сучасно

Найефектніше поєднання — з мініспідницею або короткою сукнею. Напівпрозорі сірі колготи разом із високими чоботами чи елегантними туфлями створюють контраст між м’якістю матеріалу й чіткою формою одягу. Об’ємний жакет кремового або білого кольору додає образу сучасності.

Для повсякденних варіантів вони пасують під укорочені джинси або до структурованої спідниці міді. У поєднанні з лоферами чи балетками виходить м’який, європейський стиль.

Мінімалістичний підхід — біла сорочка, нейтральна спідниця і сірий акцент на ногах — дозволяє уникнути надмірної контрастності.

Тренд чи довгострокова інвестиція

Сірі колготи — це не просто сезонна примха. Їхня перевага в універсальності: вони доречні і в ділових, і в міських, і у вечірніх образах, не перетягуючи увагу на себе.

Стилісти радять почати з матових моделей без візерунків — стриманий, але продуманий вибір часто справляє сильніше враження, ніж найяскравіша річ.

