Блузи — головний хіт весни 2026: Андре Тан назвав наймодніші моделі сезону

Український дизайнер Андре Тан визначив ключовий тренд весни 2026 року — курс на жіночність. За його словами, саме блузи стануть базовим елементом гардероба, який допоможе створити витончений і актуальний образ.

Дизайнер опублікував добірку наймодніших фасонів, які варто приміряти цього сезону. Серед фаворитів — моделі з косинкою або бантом. Такий аксесуар додає легкості, елегантності та легко поєднується з різними речами, роблячи образ більш вишуканим.

Модні блузи на весну 2026 року Фото: Instagram

Не менш актуальними залишаються блузи з об’ємними рукавами-"фонариками" — тренд, що повернувся з естетики 80-х. Вони додають образу енергійності та підкреслюють силу й упевненість.

Модні блузи на весну 2026 року Фото: Instagram

Ще один must-have — блузи зі стійкою, які часто виготовляють із шифону або сатину. Такі моделі надають образу легкості й однаково добре поєднуються як із класичними брюками, так і з джинсами.

Відео дня

Модні блузи на весну 2026 року Фото: Instagram

Окрему увагу Андре Тан радить звернути на блузи жабо. Вони додають театральності, аристократичності та жіночності, створюючи ефект розкішного образу.

Модні блузи на весну 2026 року Фото: Instagram

Також у тренді — блузи з великими бантами. За словами дизайнера, вони додають шарму та відсилають до модної естетики 80-х, при цьому легко комбінуються як із джинсами, так і з класичними брюками.

Модні блузи на весну 2026 року Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан розповів про модні тренди, які знайшли нове прочитання у 2026 році. До нас повертаються балетки, джинси прямого крою і не тільки.

Модельєр показав трендові кольори на 2026 рік. Він радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий.

Крім того, метр моди радив звернути увагу на скіні куртки та анімалістичні принти.