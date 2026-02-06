Знову в моді: дизайнер розповів про тренди, які повертаються (фото)

Український дизайнер Андре Тан розповів про модні тренди, які знайшли нове прочитання у 2026 році. До нас повертаються балетки, джинси прямого крою і не тільки.

Андре Тан у своєму Instagram напередодні показав, на які модні одиниці варто звернути увагу вже.

"Мода завжди повертається, і цього сезону ми знову побачимо тренди, які вже встигли стати класикою", — написав дизайнер.

Піджаки з обʼємними плечима

Зараз вони мʼякші по крою та жіночніші, з елементами архітектурного мінімалізму.

Піджаки з обʼємними плечима Фото: Andre Tan/Instagram

Спідниці міді та максі

Особливо в шкіряних, джинсових та сатинових моделях. Вони виглядають стильно та є зручними.

Спідниці міді та максі Фото: Andre Tan/Instagram

Трикотажні комплекти

Кардигани, спідниці, штани в одному комплекті.

"Це ідеальний вибір для комфорту та стилю", — каже Андре Тан.

Трикотажні комплекти в тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Тонкі ремені

Саме поверх пальт та піджаків. Вони додають елегантності образу, підкреслюючи силует.

Тонкі ремені Фото: Andre Tan/Instagram

Блузи з бантом і сорочки з воланами

Ретро стиль 80-х знову повертається в моду, але мінімалістично. За словами Андре Тана, саме такі сорочки додають образу романтики.

Блузи з бантом і сорочки з воланами Фото: Andre Tan/Instagram

Металізовані тканини

Сріблястий та платиновий колір знову у тренді. Ба більше, вони почали витісняти "золото".

Металізовані тканини Фото: Andre Tan/Instagram

Хутряні коміри і манжети

Хутряні деталі додають розкоші та статусу. Це ретро-штрих, який повертається в новому вигляді.

Хутряні коміри і манжети Фото: Andre Tan/Instagram

Балетки

Балетки та "Мері Джейн" знову в тренді. Просте та стильне взуття знову стає обовʼязковою частиною гардеробу.

Зручне взуття без підборів у тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Джинси прямого крою

Штани з ідеальною посадкою без зайвих деталей — форма та комфорт.

Джинси прямого крою Фото: Andre Tan/Instagram

