Знову в моді: дизайнер розповів про тренди, які повертаються (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів про модні тренди, які знайшли нове прочитання у 2026 році. До нас повертаються балетки, джинси прямого крою і не тільки.
Андре Тан у своєму Instagram напередодні показав, на які модні одиниці варто звернути увагу вже.
"Мода завжди повертається, і цього сезону ми знову побачимо тренди, які вже встигли стати класикою", — написав дизайнер.
Піджаки з обʼємними плечима
Зараз вони мʼякші по крою та жіночніші, з елементами архітектурного мінімалізму.
Спідниці міді та максі
Особливо в шкіряних, джинсових та сатинових моделях. Вони виглядають стильно та є зручними.
Трикотажні комплекти
Кардигани, спідниці, штани в одному комплекті.
"Це ідеальний вибір для комфорту та стилю", — каже Андре Тан.
Тонкі ремені
Саме поверх пальт та піджаків. Вони додають елегантності образу, підкреслюючи силует.
Блузи з бантом і сорочки з воланами
Ретро стиль 80-х знову повертається в моду, але мінімалістично. За словами Андре Тана, саме такі сорочки додають образу романтики.
Металізовані тканини
Сріблястий та платиновий колір знову у тренді. Ба більше, вони почали витісняти "золото".
Хутряні коміри і манжети
Хутряні деталі додають розкоші та статусу. Це ретро-штрих, який повертається в новому вигляді.
Балетки
Балетки та "Мері Джейн" знову в тренді. Просте та стильне взуття знову стає обовʼязковою частиною гардеробу.
Джинси прямого крою
Штани з ідеальною посадкою без зайвих деталей — форма та комфорт.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Андре Тан показав трендові кольори на 2026 рік. Він радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий.
- Дизайнер назвав чотири основні тренди у светрах на зиму 2025-2026.
Крім того, метр моди показав наймодніші джинси цієї зими — класичні темно-сині, кльош та "підкови".