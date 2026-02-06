Снова в моде: дизайнер рассказал о трендах, которые возвращаются (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о модных трендах, которые нашли новое прочтение в 2026 году. К нам возвращаются балетки, джинсы прямого кроя и не только.

Андре Тан в своем Instagram накануне показал, на какие модные единицы стоит обратить внимание уже.

"Мода всегда возвращается, и в этом сезоне мы снова увидим тренды, которые уже успели стать классикой", — написал дизайнер.

Пиджаки с объемными плечами

Сейчас они более мягкие по крою и женственные, с элементами архитектурного минимализма.

Пиджаки с объемными плечами Фото: Andre Tan/Instagram

Юбки миди и макси

Особенно в кожаных, джинсовых и сатиновых моделях. Они выглядят стильно и являются удобными.

Юбки миди и макси Фото: Andre Tan/Instagram

Трикотажные комплекты

Кардиганы, юбки, брюки в одном комплекте.

"Это идеальный выбор для комфорта и стиля", — говорит Андре Тан.

Трикотажные комплекты в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Тонкие ремни

Именно поверх пальто и пиджаков. Они добавляют элегантности образу, подчеркивая силуэт.

Тонкие ремни Фото: Andre Tan/Instagram

Блузы с бантом и рубашки с воланами

Ретро стиль 80-х снова возвращается в моду, но минималистично. По словам Андре Тана, именно такие рубашки добавляют образу романтики.

Блузы с бантом и рубашки с воланами Фото: Andre Tan/Instagram

Металлизированные ткани

Серебристый и платиновый цвет снова в тренде. Более того, они начали вытеснять "золото".

Металлизированные ткани Фото: Andre Tan/Instagram

Меховые воротники и манжеты

Меховые детали добавляют роскоши и статуса. Это ретро-штрих, который возвращается в новом виде.

Меховые воротники и манжеты Фото: Andre Tan/Instagram

Балетки

Балетки и "Мэри Джейн" снова в тренде. Простая и стильная обувь снова становится обязательной частью гардероба.

Удобная обувь без каблука в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Джинсы прямого кроя

Брюки с идеальной посадкой без лишних деталей — форма и комфорт.

Джинсы прямого кроя Фото: Andre Tan/Instagram

