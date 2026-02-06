Снова в моде: дизайнер рассказал о трендах, которые возвращаются (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о модных трендах, которые нашли новое прочтение в 2026 году. К нам возвращаются балетки, джинсы прямого кроя и не только.
Андре Тан в своем Instagram накануне показал, на какие модные единицы стоит обратить внимание уже.
"Мода всегда возвращается, и в этом сезоне мы снова увидим тренды, которые уже успели стать классикой", — написал дизайнер.
Пиджаки с объемными плечами
Сейчас они более мягкие по крою и женственные, с элементами архитектурного минимализма.
Юбки миди и макси
Особенно в кожаных, джинсовых и сатиновых моделях. Они выглядят стильно и являются удобными.
Трикотажные комплекты
Кардиганы, юбки, брюки в одном комплекте.
"Это идеальный выбор для комфорта и стиля", — говорит Андре Тан.
Тонкие ремни
Именно поверх пальто и пиджаков. Они добавляют элегантности образу, подчеркивая силуэт.
Блузы с бантом и рубашки с воланами
Ретро стиль 80-х снова возвращается в моду, но минималистично. По словам Андре Тана, именно такие рубашки добавляют образу романтики.
Металлизированные ткани
Серебристый и платиновый цвет снова в тренде. Более того, они начали вытеснять "золото".
Меховые воротники и манжеты
Меховые детали добавляют роскоши и статуса. Это ретро-штрих, который возвращается в новом виде.
Балетки
Балетки и "Мэри Джейн" снова в тренде. Простая и стильная обувь снова становится обязательной частью гардероба.
Джинсы прямого кроя
Брюки с идеальной посадкой без лишних деталей — форма и комфорт.
