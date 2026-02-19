Блузы — главный хит весны 2026: Андре Тан назвал самые модные модели сезона

Украинский дизайнер Андре Тан определил ключевой тренд весны 2026 года — курс на женственность. По его словам, именно блузы станут базовым элементом гардероба, который поможет создать утонченный и актуальный образ.

Дизайнер опубликовал подборку самых модных фасонов, которые стоит примерить в этом сезоне. Среди фаворитов — модели с косынкой или бантом. Такой аксессуар добавляет легкости, элегантности и легко сочетается с разными вещами, делая образ более изысканным.

Не менее актуальными остаются блузы с объемными рукавами-"фонариками" — тренд, вернувшийся из эстетики 80-х. Они добавляют образу энергичности и подчеркивают силу и уверенность.

Еще один must-have — блузы со стойкой, которые часто изготавливают из шифона или сатина. Такие модели придают образу легкости и одинаково хорошо сочетаются как с классическими брюками, так и с джинсами.

Отдельное внимание Андре Тан советует обратить на блузы жабо. Они добавляют театральности, аристократичности и женственности, создавая эффект роскошного образа.

Также в тренде — блузы с крупными бантами. По словам дизайнера, они добавляют шарма и отсылают к модной эстетике 80-х, при этом легко комбинируются как с джинсами, так и с классическими брюками.

