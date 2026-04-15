Назад в СССР: сумки из прошлого снова возвращаются в моду (фото)

Наплыв дизайнерских дебютов в нескольких крупных модных домах в этом сезоне вывел ряд трендов сумок весны и лета 2026 года.

Силуэты с ручками-цепочками стали одним из топовых трендов среди сумок, который можно увидеть на подиумах Chloé, Ferragamo, Stella McCartney, Valentino, Givenchy и Chanel — бренда, который является синонимом цепочек, и в этом сезоне он даже распространился за пределы сумок и появился на подолах рубашек. Об этом пишет Vogue.

Что касается цвета, то кобальтово-синий — это первый оттенок, на который стоит обратить внимание.

Главные тренды сумок весны 2026 года

Сетчатая сумка — авоська и не только

Мало какие сумки для теплой погоды кажутся такими же универсальными, как сетчатая сумка — одновременно и сумка для покупок на фермерском рынке, и спутник на пляже, и обычная сумка-тоут для выходных.

На подиумах дизайнеры убедительно делали акцент на плетеной сумке: Tory Burch продемонстрировала ручное плетение из цепочек, Bottega Veneta создала минималистичную сумку-ведро из черной кожи, Ulla Johnson использовала цвет с кожаным радужным плетением, а Erdem склонялась к причудливому дизайну с блестками.

Такие варианты хорошо подходят для повседневной носки.

Сетчатые сумки в тренде Фото: Vogue

Чем громоздче, тем лучше

Как описать самые желанные сумки сезона? Идеально громоздкие. От Chanel и Valentino до Dior и Loewe, сумки-тоуты появились с большим громоздким размером, чем когда-либо — изготовленные из мягкой, поношенной кожи, маслянистой замши и украшенные молниями, намеренно оставленными наполовину открытыми. Эффект был продуманным, но в то же время непринужденным, что отражало текущее настроение моды: беззаботно прохладный, собранный без намека на драгоценность.

Чем громоздче, тем лучше Фото: Vogue

Маленькие сумочки

Весной 2026 года хорошие вещи действительно бывают в маленьких упаковках. У Prada именно сумочки-пудры на шнурках, выполненные в календуле, сиреневом и пудрово-розовом цветах, незаметно привлекли внимание. Такие сумочки появились на подиумах у Loewe — в виде свежего взгляда на фламенко — а также у Miu Miu и Valentino, где центральное место заняла самодельная, бисерная итерация.

Маленькие сумочки Фото: Vogue

Супервместительные сумки-тоуты

Для женщины, которая постоянно движется, супервместительные сумки-тоуты — это то, где форма действительно встречается с функциональностью. От Toteme до Stella McCartney и Kallmeyer, дизайнеры в этом сезоне значительно расширили свои возможности. У Celine дом переосмыслил свою сумку в ультра-макси-пропорциях, в то время как у Altuzarra элегантные сумки через плечо были настолько большими, что намеренно перевешивали весь образ.

Поскольку практичность явно была на первом месте — в конце концов, эти коллекции разработаны для настоящей современной жизни — неудивительно, что сумки-тоут, способные вместить все необходимое, наконец заняли видное место. Крупногабаритные сумки-тоуты обеспечивают легкость и удобство.

Сумки-тоуты обеспечивают легкость и удобство Фото: Vogue

Клатчи на каждый день

Кожаная сумка через плечо, или кроссбоди, конечно, универсальна, но ничто так не подчеркивает повседневный образ, как шикарный клатч. На весеннем показе Chanel 2026 года насыщенный бордовый стиль стал неоспоримым главным аксессуаром. Версии оверсайз стали хитом среди уличных стилистов, которые сжимали подушкообразные формы в сгибах рук, подтверждая идею: клатчи больше не предназначены для вечернего времени.

Клатчи на каждый день Фото: Vogue

Кобальтово-синий цвет

Каждый сезон открывает яркий цветовой тренд, и весной 2026 года в центре внимания стоит кобальтово-синий. Если осень 2025 года была посвящена праздничным красным цветам, то этот сезон повышает визуальную мощность благодаря смелому, насыщенному оттенку, который невозможно не заметить. Этот впечатляющий оттенок появлялся повсюду — от шикарных клатчей от Celine до сумок-ведер от Loewe.

И хотя пудровые оттенки были популярными в прошлых сезонах, в этом году оттенок синего выглядит гораздо более энергичным.

Кобальтово-синий цвет в тренде Фото: Vogue

Новые сумки "для боулинга"

Сумки для боулинга, аптечки для врача — как бы вы ни называли этот скульптурный силуэт, его влияние на дух моды неоспоримо. Весной 2026 года форма проявляет себя с изящными, архитектурными изгибами и ручками в форме полумесяца. Примером этого является сумка-тоут Bolero от Balenciaga, кожаная сумка Beau от Miu Miu и сумка-тоут Astra от The Row.

Новые сумки "для боулинга" Фото: Vogue

Свежие взгляды на архивную классику

Креативные директора часто обращаются к архивам после назначения в новый модный дом, чтобы разработать новые дизайнерские коды, которые будут отмечать их работу, однако может возникнуть нежелание слишком сильно менять классику. Обновленная сумка Chanel 2.55 от Matthieu Blazy сохранила культовую прострочку и ремешок-цепочку, но получила новую жизнь с помощью структурной проволоки, чтобы она выглядела так, будто застыла во времени. У Balenciaga Pierpaolo Piccioli представил новые сумки Le City; у Celine Michael Rider снова представил знаменитую Phantom бренда, любимую it-girls в нулевых, а Jonathan Anderson добавил современного шарма исторической Lady Dior.

Архивная классика Фото: Vogue

С цепочками

Сумки-цепочки на протяжении многих лет то появлялись, то выходили из мейнстрима. Конечно, у Chanel они были центральным принципом дизайна почти 100 лет, но рост "тихой роскоши" уступил место сумкам с минимальной фурнитурой или вообще без нее.

Весна/лето 2026 года существенно возвращают аксессуары с ручками-цепочками в моду.

Клатчи Фото: Vogue

