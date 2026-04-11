Модний шок весни: всі носять "бабусині" джинси з взуттям на плоскій підошві — і ось чому

Несподівані камбеки дедалі частіше визначають напрям сучасної моди — і весна 2026 не стала винятком. Цього разу головною зіркою сезону стали так звані "бабусині" джинси, які повертаються разом із трендом на зручне взуття на плоскій підошві.

Кожен сезон приносить щось, що здається неможливим для повернення, але зрештою формує нову естетику. Цього року таким фаворитом стали granny jeans — силует із широкими штанинами, високою талією та відчутною присутністю в образі. Як і mom jeans, вони поєднують покоління, але виглядають більш зібрано й витончено. Їхня привабливість полягає не в ностальгії, а в здатності залишатися актуальними попри швидкі зміни у світі моди, пише Glamour.

Ідеальні поєднання "бабусиних" джинсів із взуттям на плоскій підошві

Носити такі джинси — це не про сліпе слідування трендам, а про баланс і індивідуальність. У добу капсульного гардероба класичний денім стає базою, яка дозволяє експериментувати зі стилем.

Світлий денім + бежеві лофери

Контраст між світлими джинсами та кремовими або бежевими лоферами виглядає гармонійно. Щільний денім пом’якшується фактурою шкіри, створюючи стриманий і водночас розкішний образ — ідеальний для переходу від роботи до повсякденних справ.

Фото: колаж Фокус

Широкі джинси + гостроносі балетки

Гра пропорцій робить цей дует особливо ефектним. Об’ємні штани контрастують із витонченими гострими балетками, що візуально подовжують силует і додають образу сучасності.

Фото: колаж Фокус

Вимитий денім + slingback на плоскій підошві

Розслаблений, але продуманий образ. Відкрита п’ята додає жіночності й легкості, роблячи це поєднання ідеальним для активного ритму життя.

Фото: колаж Фокус

Джинси з високою талією + мінімалістичні сандалі

Ідеальний варіант для теплих днів. Простота сандалів врівноважує силует джинсів, створюючи чистий і невимушений стиль.

Фото: колаж Фокус

Джинси в стилі granny + туфлі Mary Jane

Це грайливий реверанс у бік класики. Поєднання вінтажного деніму з жіночними туфлями створює образ, який виглядає простим, але продуманим до деталей.

Фото: колаж Фокус

Повернення трендів завжди нагадує про їхню цінність у гардеробі. Колись mom jeans здавалися ризикованим вибором, а сьогодні стали базою. Так само й granny jeans — це не просто тренд, а ще одне підтвердження: справжні речі не зникають, вони еволюціонують. І в парі з взуттям на плоскій підошві вони доводять, що комфорт і елегантність можуть йти поруч.

