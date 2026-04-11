Модный шок весны: все носят "бабушкины" джинсы с обувью на плоской подошве — и вот почему

Неожиданные камбэки все чаще определяют направление современной моды — и весна 2026 не стала исключением. На этот раз главной звездой сезона стали так называемые "бабушкины" джинсы, которые возвращаются вместе с трендом на удобную обувь на плоской подошве.

Каждый сезон приносит что-то, что кажется невозможным для возвращения, но в итоге формирует новую эстетику. В этом году таким фаворитом стали granny jeans — силуэт с широкими штанинами, высокой талией и ощутимым присутствием в образе. Как и mom jeans, они сочетают поколения, но выглядят более собранно и утонченно. Их привлекательность заключается не в ностальгии, а в способности оставаться актуальными несмотря на быстрые изменения в мире моды, пишет Glamour.

Идеальные сочетания "бабушкиных" джинсов с обувью на плоской подошве

Носить такие джинсы — это не про слепое следование трендам, а про баланс и индивидуальность. В эпоху капсульного гардероба классический деним становится базой, которая позволяет экспериментировать со стилем.

Светлый деним + бежевые лоферы

Контраст между светлыми джинсами и кремовыми или бежевыми лоферами выглядит гармонично. Плотный деним смягчается фактурой кожи, создавая сдержанный и одновременно роскошный образ — идеальный для перехода от работы к повседневным делам.

Светлый деним + бежевые лоферы Фото: коллаж Фокус

Широкие джинсы + остроносые балетки

Игра пропорций делает этот дуэт особенно эффектным. Объемные брюки контрастируют с изящными острыми балетками, которые визуально удлиняют силуэт и добавляют образу современности.

Широкие джинсы + остроносые балетки Фото: коллаж Фокус

Вымытый деним + slingback на плоской подошве

Расслабленный, но продуманный образ. Открытая пятка добавляет женственности и легкости, делая это сочетание идеальным для активного ритма жизни.

Вымытый деним + slingback на плоской подошве Фото: коллаж Фокус

Джинсы с высокой талией + минималистичные сандалии + минималистичные сандалии

Идеальный вариант для теплых дней. Простота сандалий уравновешивает силуэт джинсов, создавая чистый и непринужденный стиль.

Джинсы с высокой талией + минималистичные сандалии + минималистичные сандалии Фото: коллаж Фокус

Джинсы в стиле granny + туфли Mary Jane

Это игривый реверанс в сторону классики. Сочетание винтажного денима с женственными туфлями создает образ, который выглядит простым, но продуманным до деталей.

Джинсы в стиле granny + туфли Mary Jane Фото: коллаж Фокус

Возвращение трендов всегда напоминает об их ценности в гардеробе. Когда-то mom jeans казались рискованным выбором, а сегодня стали базой. Так и granny jeans — это не просто тренд, а еще одно подтверждение: настоящие вещи не исчезают, они эволюционируют. И в паре с обувью на плоской подошве они доказывают, что комфорт и элегантность могут идти рядом.

