Должны быть в каждом гардеробе: мэтр моды назвал 5 трендов этой весны (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан показал, какие вещи нужно иметь весной 2026 года, чтобы быть в тренде.

Модельер назвал 5 элементов гардероба, которые должны быть у каждой модницы в 2026 году. Советами мэтр моды поделился в Instagram.

Тренды весны 2026 года

"В этом сезоне весенний гардероб должен быть и стильным, и комфортным! Я подготовил для вас самые трендовые вещи, которые точно должны быть в каждом гардеробе этой весной!" — говорит Андре Тан.

Кожаная куртка

Не косуха. В этом сезоне стоит выбирать более трендовый вариант — мини-косуху или что-то похожее на бомбер.

"Эта куртка сделает любой образ стильным и модным!" — говорит дизайнер.

Андре Тан приводит в пример стиль Дэвида и Виктории Бекхэмов в 2000-х

Кожаная куртка в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Джинсы на низкой посадке

Тренд этого сезона — низкая посадка. Найти джинсы, которые идеально подходят вашему стилю и будут выглядеть круто, можно без проблем, говорит Тан.

"Настоящая хитяра сезона", — подчеркивает дизайнер.

Джинсы на низкой посадке Фото: Andre Tan/Instagram

Полупрозрачный лонгслив

Это та вещь, которая смотрится очень эффектно. Можно сочетать с разным цветным бельем.

Полупрозрачный лонгслив Фото: Andre Tan/Instagram

Лоферы

"Я хожу в них уже десятки тысяч лет", — шутит Андре Тан.

Если вы ищете стильную и удобную альтернативу кроссовкам, лоферы — идеальный вариант, говорит дизайнер. Они всегда добавляют образу шика, особенно для не уличного стиля.

Лоферы в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Акцентная сумка

Андре Тан советует выбирать сумку, которая добавит изюминки вашему образу.

"Пусть она станет твоим лучшим аксессуаром", — говорит мэтр моды.

Акцентная сумка Фото: Andre Tan/Instagram

