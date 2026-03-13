Должны быть в каждом гардеробе: мэтр моды назвал 5 трендов этой весны (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан показал, какие вещи нужно иметь весной 2026 года, чтобы быть в тренде.
Модельер назвал 5 элементов гардероба, которые должны быть у каждой модницы в 2026 году. Советами мэтр моды поделился в Instagram.
Тренды весны 2026 года
"В этом сезоне весенний гардероб должен быть и стильным, и комфортным! Я подготовил для вас самые трендовые вещи, которые точно должны быть в каждом гардеробе этой весной!" — говорит Андре Тан.
Кожаная куртка
Не косуха. В этом сезоне стоит выбирать более трендовый вариант — мини-косуху или что-то похожее на бомбер.
"Эта куртка сделает любой образ стильным и модным!" — говорит дизайнер.
Андре Тан приводит в пример стиль Дэвида и Виктории Бекхэмов в 2000-х
Джинсы на низкой посадке
Тренд этого сезона — низкая посадка. Найти джинсы, которые идеально подходят вашему стилю и будут выглядеть круто, можно без проблем, говорит Тан.
"Настоящая хитяра сезона", — подчеркивает дизайнер.
Полупрозрачный лонгслив
Это та вещь, которая смотрится очень эффектно. Можно сочетать с разным цветным бельем.
Лоферы
"Я хожу в них уже десятки тысяч лет", — шутит Андре Тан.
Если вы ищете стильную и удобную альтернативу кроссовкам, лоферы — идеальный вариант, говорит дизайнер. Они всегда добавляют образу шика, особенно для не уличного стиля.
Акцентная сумка
Андре Тан советует выбирать сумку, которая добавит изюминки вашему образу.
"Пусть она станет твоим лучшим аксессуаром", — говорит мэтр моды.
