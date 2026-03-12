Поддержите нас UA
Главные цвета весны 2026: мэтр моды назвал оттенки, которые будут везде (фото)

трендовые цвета на весну 2026 года
Бирюзовый в тренде | Фото: Andre Tan/Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендовых цветах на 2026 год. Он советует обратить внимание на нежные оттенки розового, яркий фиолетовый и лиловый.

Модельер часто делится свежими веяниями трендов. Что касается весны 2026 года, то она приносит нам нежность и одновременно яркость.

Розовые оттенки

Розовый всегда был в моде, но в 2026 году он получает новое прочтение. От атласных тканей до кружева — розовый будет в сочетании с бохо-стилем и летними платьями.

Пыльно-розовый
Пыльно-розовый в тренде
Фото: Andre Tan/Instagram

Бирюзовый

Бирюзовый, Тиффани, мятный и ярко-голубой — цвета, которые идеально подходят для аксессуаров и легких, летних тканей.

"Выглядят очень свежо", — отмечает Андре Тан.

Бирюзовый
Бирюзовый в тренде
Фото: Andre Tan/Instagram

Фиолетовый и синий деним

Сливовый точно станет одним из самых трендовых цветов 2026 года. А вместе с синим денимом он генерирует идеальное сочетание.

По словам мэтра мода, выглядит роскошно на всех видах ткани, от одежды до аксессуаров.

Фиолетовый и синий деним
Фиолетовый и синий деним
Фото: Andre Tan/Instagram

Колорблокинг

Еще одна тенденция весны 2026 года — тотал-цветовые образы. Дизайнер советует сочетать цвета, играть с оттенками и создавать смелые, яркие комбинации, чтобы выделяться этой весной.

Колорблокинг
Колорблокинг
Фото: Andre Tan/Instagram

Оранжевый

Мягкий и благородный оранжевый в тренде. Этот цвет хорошо сочетается с денимом, коричневым и бежевым.

Оранжевый
Оранжевый
Фото: Andre Tan/Instagram

Бежевый, коричневый и красный

Классика всегда в моде. Эти цвета возвращаются в новых вариациях, особенно в сочетании с другими трендовыми оттенками, такими как мятный или оранжевый.

Бежевый, коричневый и красный
Бежевый, коричневый и красный
Фото: Andre Tan/Instagram

Лиловый

От светлых, почти бледных, до глубоких оттенков. Лиловый — один из главных цветов весной 2026 года. Он добавляет элегантности и легкости любому образу.

Лиловый
Лиловый в моде
Фото: Andre Tan/Instagram

