Главные цвета весны 2026: мэтр моды назвал оттенки, которые будут везде (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендовых цветах на 2026 год. Он советует обратить внимание на нежные оттенки розового, яркий фиолетовый и лиловый.

Модельер часто делится свежими веяниями трендов. Что касается весны 2026 года, то она приносит нам нежность и одновременно яркость.

Розовые оттенки

Розовый всегда был в моде, но в 2026 году он получает новое прочтение. От атласных тканей до кружева — розовый будет в сочетании с бохо-стилем и летними платьями.

Пыльно-розовый в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Бирюзовый

Бирюзовый, Тиффани, мятный и ярко-голубой — цвета, которые идеально подходят для аксессуаров и легких, летних тканей.

"Выглядят очень свежо", — отмечает Андре Тан.

Важно

"Олений принт" стал новым трендом в маникюре: что это за дизайн и почему он популярен (фото)

Бирюзовый в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Фиолетовый и синий деним

Сливовый точно станет одним из самых трендовых цветов 2026 года. А вместе с синим денимом он генерирует идеальное сочетание.

Відео дня

По словам мэтра мода, выглядит роскошно на всех видах ткани, от одежды до аксессуаров.

Фиолетовый и синий деним Фото: Andre Tan/Instagram

Колорблокинг

Еще одна тенденция весны 2026 года — тотал-цветовые образы. Дизайнер советует сочетать цвета, играть с оттенками и создавать смелые, яркие комбинации, чтобы выделяться этой весной.

Важно

5 стрижек, которые все будут носить весной 2026 года (фото)

Колорблокинг Фото: Andre Tan/Instagram

Оранжевый

Мягкий и благородный оранжевый в тренде. Этот цвет хорошо сочетается с денимом, коричневым и бежевым.

Оранжевый Фото: Andre Tan/Instagram

Бежевый, коричневый и красный

Классика всегда в моде. Эти цвета возвращаются в новых вариациях, особенно в сочетании с другими трендовыми оттенками, такими как мятный или оранжевый.

Бежевый, коричневый и красный Фото: Andre Tan/Instagram

Лиловый

От светлых, почти бледных, до глубоких оттенков. Лиловый — один из главных цветов весной 2026 года. Он добавляет элегантности и легкости любому образу.

Лиловый в моде Фото: Andre Tan/Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андре Тан рассказал, на какую обувь нужно обратить внимание весной 2026 года, чтобы быть в тренде.

По словам мэтра моды, именно блузы станут базовым элементом гардероба, который поможет создать утонченный и актуальный образ.

Кроме того, дизайнер рассказал о модных трендах, которые нашли новое прочтение в 2026 году.