Главные цвета весны 2026: мэтр моды назвал оттенки, которые будут везде (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендовых цветах на 2026 год. Он советует обратить внимание на нежные оттенки розового, яркий фиолетовый и лиловый.
Модельер часто делится свежими веяниями трендов. Что касается весны 2026 года, то она приносит нам нежность и одновременно яркость.
Розовые оттенки
Розовый всегда был в моде, но в 2026 году он получает новое прочтение. От атласных тканей до кружева — розовый будет в сочетании с бохо-стилем и летними платьями.
Бирюзовый
Бирюзовый, Тиффани, мятный и ярко-голубой — цвета, которые идеально подходят для аксессуаров и легких, летних тканей.
"Выглядят очень свежо", — отмечает Андре Тан.Важно
Фиолетовый и синий деним
Сливовый точно станет одним из самых трендовых цветов 2026 года. А вместе с синим денимом он генерирует идеальное сочетание.
По словам мэтра мода, выглядит роскошно на всех видах ткани, от одежды до аксессуаров.
Колорблокинг
Еще одна тенденция весны 2026 года — тотал-цветовые образы. Дизайнер советует сочетать цвета, играть с оттенками и создавать смелые, яркие комбинации, чтобы выделяться этой весной.Важно
Оранжевый
Мягкий и благородный оранжевый в тренде. Этот цвет хорошо сочетается с денимом, коричневым и бежевым.
Бежевый, коричневый и красный
Классика всегда в моде. Эти цвета возвращаются в новых вариациях, особенно в сочетании с другими трендовыми оттенками, такими как мятный или оранжевый.
Лиловый
От светлых, почти бледных, до глубоких оттенков. Лиловый — один из главных цветов весной 2026 года. Он добавляет элегантности и легкости любому образу.
