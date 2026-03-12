Головні кольори весни 2026: метр моди назвав відтінки, які будуть скрізь (фото)
Український дизайнер Андре Тан розповів про трендові кольори на 2026 рік. Він радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий.
Модельєр часто ділиться свіжими віяннями трендів. Щодо весни 2026 року, то вона приносить нам ніжність і водночас яскравість.
Рожеві відтінки
Рожевий завжди був у моді, але у 2026 році він отримує нове прочитання. Від атласних тканин до мережива — рожевий буде в поєднанні з бохо-стилем та літніми сукнями.
Бірюзовий
Бірюзовий, Тіффані, мʼятний і яскраво-блакитний — кольори, які ідеально підходять для аксесуарів та легких, літніх тканин.
"Виглядають дуже свіжо", — наголошує Андре Тан.Важливо
Фіолетовий та синій денім
Сливовий точно стане одним з найбільш трендових кольорів 2026 року. А разом із синім денімом він генерує ідеальне поєднання.
За словами метра мода, виглядає розкішно на всіх видах тканини, від одягу до аксесуарів.
Колорблокінг
Ще одна тенденція весни 2026 року — тотал-кольорові образи. Дизайнер радить поєднувати кольори, грати з відтінками та створювати сміливі, яскраві комбінації, щоб виділятися цієї весни.Важливо
Помаранчевий
Мʼякий і благородний помаранчевий у тренді. Цей колір добре поєднується з денімом, коричневим та бежевим.
Бежевий, коричневий та червоний
Класика завжди в моді. Ці кольори повертаються в нових варіаціях, особливо в поєднанні з іншими трендовими відтінками, такими як мʼятний чи помаранчевий.
Ліловий
Від світлих, майже блідих, до глибоких відтінків. Ліловий — один з головних кольорів навесні 2026 року. Він додає елегантності та легкості будь-якому образу.
