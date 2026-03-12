Підтримайте нас RU
Головні кольори весни 2026: метр моди назвав відтінки, які будуть скрізь (фото)

трендові кольори на весну 2026 року
Бірюзовий у тренді | Фото: Andre Tan/Instagram

Український дизайнер Андре Тан розповів про трендові кольори на 2026 рік. Він радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий.

Модельєр часто ділиться свіжими віяннями трендів. Щодо весни 2026 року, то вона приносить нам ніжність і водночас яскравість.

Рожеві відтінки

Рожевий завжди був у моді, але у 2026 році він отримує нове прочитання. Від атласних тканин до мережива — рожевий буде в поєднанні з бохо-стилем та літніми сукнями.

Пильно-рожевий
Пильно-рожевий у тренді
Фото: Andre Tan/Instagram

Бірюзовий

Бірюзовий, Тіффані, мʼятний і яскраво-блакитний — кольори, які ідеально підходять для аксесуарів та легких, літніх тканин.

"Виглядають дуже свіжо", — наголошує Андре Тан.

Бірюзовий
Бірюзовий у тренді
Фото: Andre Tan/Instagram

Фіолетовий та синій денім

Сливовий точно стане одним з найбільш трендових кольорів 2026 року. А разом із синім денімом він генерує ідеальне поєднання.

За словами метра мода, виглядає розкішно на всіх видах тканини, від одягу до аксесуарів.

Фіолетовий та синій денім
Фіолетовий та синій денім
Фото: Andre Tan/Instagram

Колорблокінг

Ще одна тенденція весни 2026 року — тотал-кольорові образи. Дизайнер радить поєднувати кольори, грати з відтінками та створювати сміливі, яскраві комбінації, щоб виділятися цієї весни.

Колорблокінг
Колорблокінг
Фото: Andre Tan/Instagram

Помаранчевий

Мʼякий і благородний помаранчевий у тренді. Цей колір добре поєднується з денімом, коричневим та бежевим.

Помаранчевий
Помаранчевий
Фото: Andre Tan/Instagram

Бежевий, коричневий та червоний

Класика завжди в моді. Ці кольори повертаються в нових варіаціях, особливо в поєднанні з іншими трендовими відтінками, такими як мʼятний чи помаранчевий.

Бежевий, коричневий та червоний
Бежевий, коричневий та червоний
Фото: Andre Tan/Instagram

Ліловий

Від світлих, майже блідих, до глибоких відтінків. Ліловий — один з головних кольорів навесні 2026 року. Він додає елегантності та легкості будь-якому образу.

Ліловий
Ліловий у моді
Фото: Andre Tan/Instagram

