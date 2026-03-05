"Оленячий принт" став новим трендом у манікюрі: що це за дизайн і чому він популярний (фото)

Анімалістичні принти давно залишаються класикою моди, але тепер вони впевнено переходять у сферу б’юті. Новим трендом манікюру у 2026 році стає "оленячий принт" — м’який візерунок із карамельно-кремових відтінків і характерних цяток.

Анімалістичні візерунки традиційно асоціюються з розкішшю та максималізмом. Їх можна побачити на чоботах, сумках, пальтах і аксесуарах, а останніми роками вони дедалі частіше з’являються і в б’юті-індустрії. У манікюрі вже закріпилися класичні мотиви — леопардовий і черепаховий принти, а також більш сміливі варіанти на кшталт зміїної або крокодилячої текстури. Тепер до них приєднався новий фаворит — "оленячий принт", пише New Beauty.

На відміну від контрастних анімалістичних візерунків, він виглядає більш м’яко: основу становлять теплі коричневі та кремові відтінки, а розсип дрібних плям нагадує забарвлення оленяти. Саме ця делікатність і робить дизайн універсальним та легким для щоденного носіння.

в соцмережах

Популярність тренду помітна і в соцмережах — манікюр із таким візерунком дедалі частіше з’являється в Instagram та в салонах краси. Аналітики Pinterest також прогнозують подальше зростання інтересу: у звіті про тренди на 2026 рік платформа назвала естетику "Wilderkind" — стиль, натхненний ніжними "веснянками" оленяти — одним із ключових напрямів. За даними сервісу, пошуки, пов’язані з "оленячою" естетикою, зросли на 55%.

"Оленячий френч" Фото: Instagram

Звідки тренд на "оленячий принт"

Витоки тренду — у модній індустрії. У колекції осінь-зима 2025 дизайнерка Tory Burch представила сукні, жакети та пальта з характерним "оленячим" малюнком у насичених відтінках. До кінця року цей мотив з’явився і в аксесуарах — сумках та взутті, а згодом перекочував у б’юті.

Манікюр з "оленячим принтом" Фото: Instagram

"Оленячний манікюр"

У манікюрі дизайн легко адаптується до різних стилів. Один із найпопулярніших варіантів — французький манікюр із "оленячим" принтом лише на кінчиках нігтів. Такий формат дозволяє спробувати тренд без занадто яскравого ефекту.

Ще один актуальний варіант — короткі нігті з дрібним візерунком. Нейтральна палітра й лаконічна довжина роблять дизайн стриманим та елегантним.

Також популярності набувають світлі версії принту — з карамельними та кремовими відтінками. Вони виглядають м’якше й добре пасують до весняного сезону, додаючи манікюру легкості.

Світла версія "оленячого принту" Фото: Instagram

