Манікюр 2026 року: фахівці назвали найактуальніші дизайни (фото)

Анімалістичні принти та хромовані покриття стали головними тенденціями манікюру цього тижня. Відомі майстри нігтьового мистецтва дедалі частіше обирають текстурні дизайни, яскраві кольори та нестандартні фактури, які, за оцінками фахівців, формуватимуть тенденції манікюру у 2026 році.

Особливу увагу привернули дизайни з вираженою текстурою, пише Marie Claire.

Манікюр з гепардовим принтом

Відома майстриня нігтьового мистецтва та амбасадорка бренду Chanel Бетіна Ґолдстайн представила манікюр з гепардовим принтом, фактура якого імітує телячу шерсть. Дизайн натхненний аксесуарами з текстурованої шкіри та поєднує популярний анімалістичний мотив із стриманою естетикою.

Манікюр з гепардовим принтом Фото: Instagram

Манікюр з оленячим принтом

Ще одним помітним напрямом став оленячий принт. Майстриня нігтьового мистецтва Квіні Нгуєн використала світлі відтінки коричневого як основу та доповнила їх білими крапками, створивши м’який і делікатний дизайн, який активно поширюється в соціальних мережах.

Відео дня

Оленячий принт Фото: Instagram

Мереживний манікюр

Серед ніжних рішень — мереживний манікюр, представлений майстринею Золою Ґанзоріґт. Дизайн поєднує детальне опрацювання візерунків із пастельною палітрою та відсилає до вінтажної естетики, що знову повертається в моду.

Мереживний манікюр Фото: Instagram

Оновлений класичний манікюр

Для офіційних заходів стилісти пропонують оновлені класичні варіанти. Під час церемонії відкриття зірки Рейчел МакАдамс на Алеї слави в Голлівуді майстриня Джулі Кандалек створила французький манікюр з плавним переходом кольору, який отримав назву "вершковий бісквіт". Це сучасна інтерпретація класичного френча з легким ефектом освітлених кінчиків.

Оновлений класичний варіант манікюру Фото: Instagram

Хромований манікюр

Яскравим акцентом тижня став хромований манікюр у срібно-бірюзових відтінках, який створила майстриня Бріттні Бойс для акторки Меган Фокс. Дизайн був натхненний візуальними прикладами з соціальних мереж і поєднав хромоване покриття з декоративними кристалами та мигдалеподібною формою нігтів.

Хромований манікюр Фото: Instagram

Підсумки трендів

Фахівці зазначають, що найближчим часом популярність набиратимуть анімалістичні принти, текстурні покриття, пастельні дизайни та хромовані акценти. Такі рішення залишаються актуальними як для повсякденного манікюру, так і для святкових образів, зокрема напередодні Дня святого Валентина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Б’юті-експерти прогнозують зміну трендів у манікюрі вже цього січня. На зміну насиченим шоколадним відтінкам, які довгий час залишалися популярними, приходить новий нейтральний колір — так званий "кротово-коричневий".

Метр моди Андре Тан показав наймодніші джинси цієї зими. Серед них — класичні темно-сині, кльош та "підкови".

Крім того, дизайнер назвав чотири основні тренди у светрах на зиму 2025-2026. Варто звернути увагу на яскраві відтінки.