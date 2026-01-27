Маникюр 2026 года: специалисты назвали самые актуальные дизайны (фото)

Анималистические принты и хромированные покрытия стали главными тенденциями маникюра на этой неделе. Известные мастера ногтевого искусства все чаще выбирают текстурные дизайны, яркие цвета и нестандартные фактуры, которые, по оценкам специалистов, будут формировать тенденции маникюра в 2026 году.

Особое внимание привлекли дизайны с выраженной текстурой, пишет Marie Claire.

Маникюр с гепардовым принтом

Известный мастер ногтевого искусства и амбассадор бренда Chanel Бетина Голдстайн представила маникюр с гепардовым принтом, фактура которого имитирует телячью шерсть. Дизайн вдохновлен аксессуарами из текстурированной кожи и сочетает популярный анималистический мотив со сдержанной эстетикой.

Маникюр с гепардовым принтом Фото: Instagram

Маникюр с оленьим принтом

Еще одним заметным направлением стал оленьий принт. Мастер ногтевого искусства Квини Нгуен использовала светлые оттенки коричневого в качестве основы и дополнила их белыми точками, создав мягкий и деликатный дизайн, который активно распространяется в социальных сетях.

Оленьи принты Фото: Instagram

Кружевной маникюр

Среди нежных решений — кружевной маникюр, представленный мастером Золой Ганзоригт. Дизайн сочетает детальную проработку узоров с пастельной палитрой и отсылает к вновь возвращающейся в моду винтажной эстетике.

Кружевной маникюр Фото: Instagram

Обновленный классический маникюр

Для официальных мероприятий стилисты предлагают обновленные классические варианты. Во время церемонии открытия звезды Рэйчел МакАдамс на Аллее славы в Голливуде мастер Джули Кандалек создала французский маникюр с плавным переходом цвета, который получил название "сливочный бисквит". Это современная интерпретация классического френча с легким эффектом осветленных кончиков.

Обновленный классический вариант маникюра Фото: Instagram

Хромированный маникюр

Ярким акцентом недели стал хромированный маникюр в серебряно-бирюзовых оттенках, который создала мастер Бритни Бойс для актрисы Меган Фокс. Дизайн был вдохновлен визуальными примерами из социальных сетей и соединил хромированное покрытие с декоративными кристаллами и миндалевидной формой ногтей.

Хромированный маникюр Фото: Instagram

Итоги трендов

Специалисты отмечают, что в ближайшее время популярность будут набирать анималистические принты, текстурные покрытия, пастельные дизайны и хромированные акценты. Такие решения остаются актуальными как для повседневного маникюра, так и для праздничных образов, в частности в преддверии Дня святого Валентина.

