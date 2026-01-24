Самый популярный маникюр в 2026 году: какой стиль и цвета в тренде (фото)

Бьюти-эксперты прогнозируют смену трендов в маникюре уже в этом январе. На смену насыщенным шоколадным оттенкам, которые долгое время оставались популярными, приходит новый нейтральный цвет — так называемый "кротово-коричневый".

По словам бьюти-редакторов, модные тенденции часто опережают тренды в сфере красоты. Когда определенный цвет становится популярным в одежде, он быстро переходит и в макияж или маникюр. Именно так произошло с холодными коричневыми оттенками, которые этой зимой массово появились в модных образах, пишет Who What Wear.

Новый трендовый цвет имеет холодный подтекст и балансирует между коричневым и серым. Он выглядит сдержанно, элегантно и универсально, поэтому подходит как для повседневного образа, так и для более минималистичного стиля.

Эксперты отмечают, что этот оттенок хорошо смотрится в однотонном маникюре, нейл-арте и даже во французском маникюре. Ожидается, что именно он станет одним из самых популярных выборов для ногтей в начале года.

