Найпопулярніший манікюр в 2026 році: який стиль та кольори в тренді (фото)

Б’юті-експерти прогнозують зміну трендів у манікюрі вже цього січня. На зміну насиченим шоколадним відтінкам, які довгий час залишалися популярними, приходить новий нейтральний колір — так званий "кротово-коричневий".

За словами б’юті-редакторів, модні тенденції часто випереджають тренди у сфері краси. Коли певний колір стає популярним в одязі, він швидко переходить і в макіяж або манікюр. Саме так сталося з холодними коричневими відтінками, які цієї зими масово з’явилися у модних образах, пише Who What Wear.

Новий трендовий колір має холодний підтекст і балансує між коричневим та сірим. Він виглядає стримано, елегантно й універсально, тому підходить як для повсякденного образу, так і для більш мінімалістичного стилю.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Експерти зазначають, що цей відтінок добре виглядає в однотонному манікюрі, нейл-арті та навіть у французькому манікюрі. Очікується, що саме він стане одним із найпопулярніших виборів для нігтів на початку року.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український дизайнер Андре Тан показав трендові кольори на 2026 рік. Модельєр радить звернути увагу на ніжні відтінки рожевого, яскравий фіолетовий та ліловий. У своєму Instagram метр моди показав комбінації образів, які можна сміливо носити протягом наступних 12 місяців.

Метр моди показав наймодніші джинси цієї зими. Серед них — класичні темно-сині, кльош та "підкови".

Крім того, дизайнер назвав чотири основні тренди у светрах на зиму 2025-2026. Варто звернути увагу на яскраві відтінки.