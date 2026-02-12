Ідеально на весну: найкращі сім кольорів для манікюру у 2026 році (фото)
Тепер, коли січень закінчився, а 2026 рік набирає обертів, саме час подумати, які кольори нігтів ви оберете для свого наступного манікюру.
Залишаючи позаду блиск та гламур зими, початок року часто є часом для стриманості та роздумів, але це не означає, що ваш манікюр має бути нудним. Про це пише Glamour.
Манікюр на весну 2026
Є манікюри для будь-якого настрою, коли дні стають довшими, а погода починає покращуватися.
Нігті "у хмарах"
Після того, як протягом зими панували темніші, похмуріші кольори нігтів, зустріньте весну світлішими, яскравішими відтінками. Не дивно, що білий колір "Танцівниця хмар" — тренд цього сезону, як колір року за версією Pantone. Ніжно-білі та молочні нігті — це те, що вам потрібно.
Нігті в горошок
Люди були одержимі нігтями у горошок з тих пір, як вони почали з'являтися минулого літа, але навесні 2026 року ви побачите цей дизайн всюди. Замість бантів дизайн у горошок – це універсальний стиль, який підходить для всіх сезонів. Навесні будуть у тренді прозорі желейні нігті, доповнені горошком.
Мохово-зелені нігті
Хоча яскраво-червоні нігті виглядають святково, вони можуть бути трохи "гучними" на початку року. Натомість чудовим вибором стануть землисті та мохово-зелені тони, які буквально відчуваються як ковток свіжого повітря.
Сучасні пастельні кольори
Це еволюція пастельних відтінків як спосіб позбутися січневої хандри. Забудьте про похмурі тони, які підходили для осені та зими, пастельні тони є фірмовим стилем весни не просто так. Подумайте про прозорі желейні покриття, які створюють враження ніжних акварельних картин, або металеві хромовані покриття, які додають яскравості.
Кашемірові нігті
Хоча весна приносить тепліші дні, не дайте себе обдурити, знімаючи всі шари манікюру надто рано. Молочні відтінки кремового, білого або бежевого — це цікавий спосіб звикнути до натуральності.
Нігті кольору роси
Тренд на нігтях, який захопив Корею, ця версія скляних нігтів має привабливий блиск нігтів "котяче око" з покриттям, що імітує кришталь. Для весни прозорі нігті у формі крапельок роси, схожі на поле квітів свіжого весняного ранку, — це те, що вам потрібно. Незалежно від того, чи вони повністю прозорі, чи з найменшим натяком на синій чи рожевий.
Волошково-блакитні нігті
Темно-сині кольори, які підходили для зимових нігтів, замінюються на весняно-волошковий синій. Поділяючи свою назву з квітами, що розпускаються наприкінці весни, цей ніжний пудрово-блакитний — ідеальний відтінок для вашого першого манікюру у 2026 році. Менш морозний, більш милий.
