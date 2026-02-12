Ідеально на весну: найкращі сім кольорів для манікюру у 2026 році (фото)

Тепер, коли січень закінчився, а 2026 рік набирає обертів, саме час подумати, які кольори нігтів ви оберете для свого наступного манікюру.

Залишаючи позаду блиск та гламур зими, початок року часто є часом для стриманості та роздумів, але це не означає, що ваш манікюр має бути нудним. Про це пише Glamour.

Манікюр на весну 2026

Є манікюри для будь-якого настрою, коли дні стають довшими, а погода починає покращуватися.

Нігті "у хмарах"

Після того, як протягом зими панували темніші, похмуріші кольори нігтів, зустріньте весну світлішими, яскравішими відтінками. Не дивно, що білий колір "Танцівниця хмар" — тренд цього сезону, як колір року за версією Pantone. Ніжно-білі та молочні нігті — це те, що вам потрібно.

Нігті "у хмарах" Фото: Instagram

Нігті в горошок

Люди були одержимі нігтями у горошок з тих пір, як вони почали з'являтися минулого літа, але навесні 2026 року ви побачите цей дизайн всюди. Замість бантів дизайн у горошок – це універсальний стиль, який підходить для всіх сезонів. Навесні будуть у тренді прозорі желейні нігті, доповнені горошком.

Нігті в горошок Фото: Instagram

Мохово-зелені нігті

Хоча яскраво-червоні нігті виглядають святково, вони можуть бути трохи "гучними" на початку року. Натомість чудовим вибором стануть землисті та мохово-зелені тони, які буквально відчуваються як ковток свіжого повітря.

Мохово-зелені нігті Фото: Instagram

Сучасні пастельні кольори

Це еволюція пастельних відтінків як спосіб позбутися січневої хандри. Забудьте про похмурі тони, які підходили для осені та зими, пастельні тони є фірмовим стилем весни не просто так. Подумайте про прозорі желейні покриття, які створюють враження ніжних акварельних картин, або металеві хромовані покриття, які додають яскравості.

Сучасні пастельні кольори Фото: Instagram

Кашемірові нігті

Хоча весна приносить тепліші дні, не дайте себе обдурити, знімаючи всі шари манікюру надто рано. Молочні відтінки кремового, білого або бежевого — це цікавий спосіб звикнути до натуральності.

Кашемірові нігті Фото: Instagram

Нігті кольору роси

Тренд на нігтях, який захопив Корею, ця версія скляних нігтів має привабливий блиск нігтів "котяче око" з покриттям, що імітує кришталь. Для весни прозорі нігті у формі крапельок роси, схожі на поле квітів свіжого весняного ранку, — це те, що вам потрібно. Незалежно від того, чи вони повністю прозорі, чи з найменшим натяком на синій чи рожевий.

Нігті кольору роси Фото: Instagram

Волошково-блакитні нігті

Темно-сині кольори, які підходили для зимових нігтів, замінюються на весняно-волошковий синій. Поділяючи свою назву з квітами, що розпускаються наприкінці весни, цей ніжний пудрово-блакитний — ідеальний відтінок для вашого першого манікюру у 2026 році. Менш морозний, більш милий.

Волошково-блакитні нігті Фото: Instagram

