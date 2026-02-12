Підтримайте нас RU
Ідеально на весну: найкращі сім кольорів для манікюру у 2026 році (фото)

ідеї манікюру на весну 2026 року
Фото ілюстративне | Фото: Instagram celmatique

Тепер, коли січень закінчився, а 2026 рік набирає обертів, саме час подумати, які кольори нігтів ви оберете для свого наступного манікюру.

Залишаючи позаду блиск та гламур зими, початок року часто є часом для стриманості та роздумів, але це не означає, що ваш манікюр має бути нудним. Про це пише Glamour.

Манікюр на весну 2026

Є манікюри для будь-якого настрою, коли дні стають довшими, а погода починає покращуватися.

Нігті "у хмарах"

Після того, як протягом зими панували темніші, похмуріші кольори нігтів, зустріньте весну світлішими, яскравішими відтінками. Не дивно, що білий колір "Танцівниця хмар" — тренд цього сезону, як колір року за версією Pantone. Ніжно-білі та молочні нігті — це те, що вам потрібно.

манікюр
Нігті "у хмарах"
Фото: Instagram

Нігті в горошок

Люди були одержимі нігтями у горошок з тих пір, як вони почали з'являтися минулого літа, але навесні 2026 року ви побачите цей дизайн всюди. Замість бантів дизайн у горошок – це універсальний стиль, який підходить для всіх сезонів. Навесні будуть у тренді прозорі желейні нігті, доповнені горошком.

Нігті в горошок
Нігті в горошок
Фото: Instagram

Мохово-зелені нігті

Хоча яскраво-червоні нігті виглядають святково, вони можуть бути трохи "гучними" на початку року. Натомість чудовим вибором стануть землисті та мохово-зелені тони, які буквально відчуваються як ковток свіжого повітря.

Мохово-зелені нігті
Мохово-зелені нігті
Фото: Instagram

Сучасні пастельні кольори

Це еволюція пастельних відтінків як спосіб позбутися січневої хандри. Забудьте про похмурі тони, які підходили для осені та зими, пастельні тони є фірмовим стилем весни не просто так. Подумайте про прозорі желейні покриття, які створюють враження ніжних акварельних картин, або металеві хромовані покриття, які додають яскравості.

Сучасні пастельні кольори
Сучасні пастельні кольори
Фото: Instagram

Кашемірові нігті

Хоча весна приносить тепліші дні, не дайте себе обдурити, знімаючи всі шари манікюру надто рано. Молочні відтінки кремового, білого або бежевого — це цікавий спосіб звикнути до натуральності.

Кашемірові нігті
Кашемірові нігті
Фото: Instagram

Нігті кольору роси

Тренд на нігтях, який захопив Корею, ця версія скляних нігтів має привабливий блиск нігтів "котяче око" з покриттям, що імітує кришталь. Для весни прозорі нігті у формі крапельок роси, схожі на поле квітів свіжого весняного ранку, — це те, що вам потрібно. Незалежно від того, чи вони повністю прозорі, чи з найменшим натяком на синій чи рожевий.

Нігті кольору роси
Нігті кольору роси
Фото: Instagram

Волошково-блакитні нігті

Темно-сині кольори, які підходили для зимових нігтів, замінюються на весняно-волошковий синій. Поділяючи свою назву з квітами, що розпускаються наприкінці весни, цей ніжний пудрово-блакитний — ідеальний відтінок для вашого першого манікюру у 2026 році. Менш морозний, більш милий.

Волошково-блакитні нігті
Волошково-блакитні нігті
Фото: Instagram

