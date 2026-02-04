Трендовий манікюр 2026 року: що таке "Aura nails" і як його зробити

Після "глазурованих" нігтів, манікюру в горошок і тонкого френча у стрічках соцмереж з’явився новий фаворит — аура-манікюр. Його вже обирають знаменитості, а сам тренд швидко вийшов за межі професійного б’юті-середовища. Більш артистичний і персоналізований, він перетворює манікюр на продовження внутрішнього стану — саме тому й отримав таку назву.

Розмиті переходи, м’які градієнти та насичені кольори створюють ефект, ніби відтінок випромінюється безпосередньо з нігтя. Така естетика виглядає сучасно й виразно, але без надмірності. Фокус пояснює, у чому суть тренду, посилаючись на матеріал Cosmopolitan.

Тренд, що працює з кольором і енергією

В основі аура-манікюру — простий принцип: у центрі нігтя розташовується більш інтенсивний колір, який поступово розчиняється до країв. Межі навмисно нечіткі, без жорстких ліній і геометрії. Манікюр надихається уявленням про ауру — енергетичне поле, пов’язане з емоціями та настроєм, а колір стає головним засобом самовираження.

Популярності тренду сприяли нові техніки, зокрема використання фарборозпилювача, який дозволяє створювати м’які та контрольовані переходи. Аура-манікюр сьогодні входить до числа найбільш затребуваних — із різними текстурами та покриттями, але з незмінним розмитим акцентом у центрі нігтя.

Аура-манікюр став популярним в 2026 році Фото: Instagram

Як зробити аура-манікюр

У салоні достатньо попросити манікюр з ефектом аури, виконаний за допомогою фарборозпилювача. Вибір кольорів має вирішальне значення: зазвичай використовується один основний відтінок, іноді — додатковий, але вся палітра повинна бути гармонійною. Найкраще працюють нейтральні, пастельні або приглушені кольори.

У домашніх умовах результат буде менш точним, але ідея зберігається. Два лаки, губка або пензель для розтушовування кольору в центрі нігтя, а також захисне покриття для вирівнювання поверхні. Легкий ефект недосконалості є частиною задуму, тому прагнути ідеальної симетрії не потрібно.

Головна перевага аура-манікюру — його універсальність. Він підходить для будь-якої довжини та форми нігтів і, найголовніше, для будь-якого настрою. Це трендовий манікюр, який залишає простір для особистого прочитання. І саме в цьому його особливість.

