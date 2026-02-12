Идеально на весну: лучшие семь цветов для маникюра в 2026 году (фото)
Теперь, когда январь закончился, а 2026 год набирает обороты, самое время подумать, какие цвета ногтей вы выберете для своего следующего маникюра.
Оставляя позади блеск и гламур зимы, начало года часто является временем для сдержанности и размышлений, но это не значит, что ваш маникюр должен быть скучным. Об этом пишет Glamour.
Маникюр на весну 2026
Есть маникюры для любого настроения, когда дни становятся длиннее, а погода начинает улучшаться.
Ногти "в облаках"
После того, как в течение зимы господствовали более темные, мрачные цвета ногтей, встретьте весну более светлыми, яркими оттенками. Неудивительно, что белый цвет "Танцовщица облаков" — тренд этого сезона, как цвет года по версии Pantone. Нежно-белые и молочные ногти — это то, что вам нужно.
Ногти в горошек
Люди были одержимы ногтями в горошек с тех пор, как они начали появляться прошлым летом, но весной 2026 года вы увидите этот дизайн повсюду. Вместо бантов дизайн в горошек — это универсальный стиль, который подходит для всех сезонов. Весной будут в тренде прозрачные желейные ногти, дополненные горошком.
Мохово-зеленые ногти
Хотя ярко-красные ногти выглядят празднично, они могут быть немного "громкими" в начале года. Вместо этого отличным выбором станут землистые и мохово-зеленые тона, которые буквально ощущаются как глоток свежего воздуха.
Современные пастельные цвета
Это эволюция пастельных оттенков как способ избавиться от январской хандры. Забудьте о мрачных тонах, которые подходили для осени и зимы, пастельные тона являются фирменным стилем весны не просто так. Подумайте о прозрачных желейных покрытиях, которые создают впечатление нежных акварельных картин, или металлических хромированных покрытиях, которые добавляют яркости.
Кашемировые ногти
Хотя весна приносит более теплые дни, не дайте себя обмануть, снимая все слои маникюра слишком рано. Молочные оттенки кремового, белого или бежевого — это интересный способ привыкнуть к натуральности.
Ногти цвета росы
Тренд на ногтях, который захватил Корею, эта версия стеклянных ногтей имеет привлекательный блеск ногтей "кошачий глаз" с покрытием, имитирующим хрусталь. Для весны прозрачные ногти в форме капелек росы, похожие на поле цветов свежего весеннего утра, — это то, что вам нужно. Независимо от того, полностью ли они прозрачные или с малейшим намеком на синий или розовый.
Васильково-голубые ногти
Темно-синие цвета, которые подходили для зимних ногтей, заменяются на весенне-молочный синий. Разделяя свое название с цветами, распускающимися в конце весны, этот нежный пудрово-голубой — идеальный оттенок для вашего первого маникюра в 2026 году. Менее морозный, более милый.
