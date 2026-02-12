Идеально на весну: лучшие семь цветов для маникюра в 2026 году (фото)

Теперь, когда январь закончился, а 2026 год набирает обороты, самое время подумать, какие цвета ногтей вы выберете для своего следующего маникюра.

Оставляя позади блеск и гламур зимы, начало года часто является временем для сдержанности и размышлений, но это не значит, что ваш маникюр должен быть скучным. Об этом пишет Glamour.

Маникюр на весну 2026

Есть маникюры для любого настроения, когда дни становятся длиннее, а погода начинает улучшаться.

Ногти "в облаках"

После того, как в течение зимы господствовали более темные, мрачные цвета ногтей, встретьте весну более светлыми, яркими оттенками. Неудивительно, что белый цвет "Танцовщица облаков" — тренд этого сезона, как цвет года по версии Pantone. Нежно-белые и молочные ногти — это то, что вам нужно.

Ногти "в облаках" Фото: Instagram

Ногти в горошек

Люди были одержимы ногтями в горошек с тех пор, как они начали появляться прошлым летом, но весной 2026 года вы увидите этот дизайн повсюду. Вместо бантов дизайн в горошек — это универсальный стиль, который подходит для всех сезонов. Весной будут в тренде прозрачные желейные ногти, дополненные горошком.

Ногти в горошек Фото: Instagram

Мохово-зеленые ногти

Хотя ярко-красные ногти выглядят празднично, они могут быть немного "громкими" в начале года. Вместо этого отличным выбором станут землистые и мохово-зеленые тона, которые буквально ощущаются как глоток свежего воздуха.

Мохово-зеленые ногти Фото: Instagram

Современные пастельные цвета

Это эволюция пастельных оттенков как способ избавиться от январской хандры. Забудьте о мрачных тонах, которые подходили для осени и зимы, пастельные тона являются фирменным стилем весны не просто так. Подумайте о прозрачных желейных покрытиях, которые создают впечатление нежных акварельных картин, или металлических хромированных покрытиях, которые добавляют яркости.

Современные пастельные цвета Фото: Instagram

Кашемировые ногти

Хотя весна приносит более теплые дни, не дайте себя обмануть, снимая все слои маникюра слишком рано. Молочные оттенки кремового, белого или бежевого — это интересный способ привыкнуть к натуральности.

Кашемировые ногти Фото: Instagram

Ногти цвета росы

Тренд на ногтях, который захватил Корею, эта версия стеклянных ногтей имеет привлекательный блеск ногтей "кошачий глаз" с покрытием, имитирующим хрусталь. Для весны прозрачные ногти в форме капелек росы, похожие на поле цветов свежего весеннего утра, — это то, что вам нужно. Независимо от того, полностью ли они прозрачные или с малейшим намеком на синий или розовый.

Ногти цвета росы Фото: Instagram

Васильково-голубые ногти

Темно-синие цвета, которые подходили для зимних ногтей, заменяются на весенне-молочный синий. Разделяя свое название с цветами, распускающимися в конце весны, этот нежный пудрово-голубой — идеальный оттенок для вашего первого маникюра в 2026 году. Менее морозный, более милый.

Васильково-голубые ногти Фото: Instagram

