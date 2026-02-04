Трендовый маникюр 2026 года: что такое "Aura nails" и как его сделать

После "глазированных" ногтей, маникюра в горошек и тонкого френча в лентах соцсетей появился новый фаворит — аура-маникюр. Его уже выбирают знаменитости, а сам тренд быстро вышел за пределы профессиональной бьюти-среды. Более артистичный и персонализированный, он превращает маникюр в продолжение внутреннего состояния — именно поэтому и получил такое название.

Размытые переходы, мягкие градиенты и насыщенные цвета создают эффект, будто оттенок излучается непосредственно из ногтя. Такая эстетика выглядит современно и выразительно, но без излишеств. Фокус объясняет, в чем суть тренда, ссылаясь на материал Cosmopolitan.

Тренд, работающий с цветом и энергией

В основе аура-маникюра — простой принцип: в центре ногтя располагается более интенсивный цвет, который постепенно растворяется к краям. Границы намеренно нечеткие, без жестких линий и геометрии. Маникюр вдохновляется представлением об ауре — энергетическом поле, связанном с эмоциями и настроением, а цвет становится главным средством самовыражения.

Популярности тренда способствовали новые техники, в частности использование краскораспылителя, который позволяет создавать мягкие и контролируемые переходы. Аура-маникюр сегодня входит в число самых востребованных — с разными текстурами и покрытиями, но с неизменным размытым акцентом в центре ногтя.

Аура-маникюр стал популярным в 2026 году Фото: Instagram

Как сделать аура-маникюр

В салоне достаточно попросить маникюр с эффектом ауры, выполненный с помощью краскораспылителя. Выбор цветов имеет решающее значение: обычно используется один основной оттенок, иногда — дополнительный, но вся палитра должна быть гармоничной. Лучше всего работают нейтральные, пастельные или приглушенные цвета.

В домашних условиях результат будет менее точным, но идея сохраняется. Два лака, губка или кисть для растушевки цвета в центре ногтя, а также защитное покрытие для выравнивания поверхности. Легкий эффект несовершенства является частью замысла, поэтому стремиться к идеальной симметрии не нужно.

Главное преимущество аура-маникюра — его универсальность. Он подходит для любой длины и формы ногтей и, самое главное, для любого настроения. Это трендовый маникюр, который оставляет пространство для личного прочтения. И именно в этом его особенность.

