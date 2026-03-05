"Олений принт" стал новым трендом в маникюре: что это за дизайн и почему он популярен (фото)
Анималистические принты давно остаются классикой моды, но теперь они уверенно переходят в сферу бьюти. Новым трендом маникюра в 2026 году становится "олений принт" — мягкий узор из карамельно-кремовых оттенков и характерных пятнышек.
Анималистические узоры традиционно ассоциируются с роскошью и максимализмом. Их можно увидеть на сапогах, сумках, пальто и аксессуарах, а в последние годы они все чаще появляются и в бьюти-индустрии. В маникюре уже закрепились классические мотивы — леопардовый и черепаховый принты, а также более смелые варианты вроде змеиной или крокодиловой текстуры. Теперь к ним присоединился новый фаворит — "оленьи принты", пишет New Beauty.
В отличие от контрастных анималистических узоров, он выглядит более мягко: основу составляют теплые коричневые и кремовые оттенки, а россыпь мелких пятен напоминает окрас олененка. Именно эта деликатность и делает дизайн универсальным и легким для ежедневного ношения.
Стильный маникюр в соцсетях
Популярность тренда заметна и в соцсетях — маникюр с таким узором все чаще появляется в Instagram и в салонах красоты. Аналитики Pinterest также прогнозируют дальнейший рост интереса: в отчете о трендах на 2026 год платформа назвала эстетику "Wilderkind" — стиль, вдохновленный нежными "веснушками" олененка — одним из ключевых направлений. По данным сервиса, поиски, связанные с "оленьей" эстетикой, выросли на 55%.
Откуда тренд на "оленьи принты"
Истоки тренда — в модной индустрии. В коллекции осень-зима 2025 дизайнер Tory Burch представила платья, жакеты и пальто с характерным "оленьим" рисунком в насыщенных оттенках. К концу года этот мотив появился и в аксессуарах — сумках и обуви, а затем перекочевал в бьюти.
"Оленьи маникюры"
В маникюре дизайн легко адаптируется к разным стилям. Один из самых популярных вариантов — французский маникюр с "оленьим" принтом только на кончиках ногтей. Такой формат позволяет попробовать тренд без слишком яркого эффекта.
Еще один актуальный вариант — короткие ногти с мелким узором. Нейтральная палитра и лаконичная длина делают дизайн сдержанным и элегантным.
Также популярность набирают светлые версии принта — с карамельными и кремовыми оттенками. Они выглядят мягче и хорошо подходят к весеннему сезону, добавляя маникюру легкости.
