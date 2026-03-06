Підтримайте нас RU
Метр моди показав, яке взуття носити навесні 2026 (фото)

андре тан показав стильне взуття на весну 2025
Фото ілюстративне | Фото: https://www.pinterest.com/

Український дизайнер Андре Тан розповів, на яке взуття потрібно звернути увагу навесні 2026 року, щоб бути у тренді.

Стильні варіанти модельєр показав в Instagram. Варто розглянути ретро-моделі — тренд, елегантність та зручність.

Трендове взуття на весну 2026

Слінгбеки та ботильйони

Слінгбеки з тонким ремінцем або ботильйони з квадратним носком — тренд 2026 року. Ці моделі додають елегантності та підійдуть на будь-який випадок.

Фото: Andre Tan/Instagram

Лофери з квадратним носком

Ці зручні та стильні черевики на плоскій підошві ідеально доповнять образ. Доречні як для офісу, так і для повсякденних образів.

Фото: Andre Tan/Instagram

Кеди (ретро)

Мова про "зношені моделі". Андре Тан радить обирати варіанти з тонкою підошвою або зношені з потертостями, що додадуть вашому образу легкості і сучасного вигляду.

Фото: Andre Tan/Instagram

Замшеві мокасини

За словами модельєра, це найкраща альтернатива кросівкам. Вони виглядають витончено та ідеально підходять для тривалих прогулянок.

Фото: Andre Tan/Instagram

