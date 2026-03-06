Мэтр моды показал, какую обувь носить весной 2026 года (фото)
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какую обувь нужно обратить внимание весной 2026 года, чтобы быть в тренде.
Стильные варианты модельер показал в Instagram. Стоит рассмотреть ретро-модели — тренд, элегантность и удобство.
Трендовая обувь на весну 2026 года
Слингбэки и ботильоны
Слингбэки с тонким ремешком или ботильоны с квадратным носком — тренд 2026 года. Эти модели добавляют элегантности и подойдут на любой случай.
Лоферы с квадратным носком
Эти удобные и стильные ботинки на плоской подошве идеально дополнят образ. Уместны как для офиса, так и для повседневных образов.
Кеды (ретро)
Речь об "изношенных моделях". Андре Тан советует выбирать варианты с тонкой подошвой или изношенные с потертостями, которые придадут вашему образу легкости и современного вида.
Замшевые мокасины
По словам модельера, это лучшая альтернатива кроссовкам. Они выглядят изящно и идеально подходят для длительных прогулок.
