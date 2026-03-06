Мэтр моды показал, какую обувь носить весной 2026 года (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, на какую обувь нужно обратить внимание весной 2026 года, чтобы быть в тренде.

Стильные варианты модельер показал в Instagram. Стоит рассмотреть ретро-модели — тренд, элегантность и удобство.

Трендовая обувь на весну 2026 года

Слингбэки и ботильоны

Слингбэки с тонким ремешком или ботильоны с квадратным носком — тренд 2026 года. Эти модели добавляют элегантности и подойдут на любой случай.

Слингбэки и ботильоны Фото: Andre Tan/Instagram

Лоферы с квадратным носком

Эти удобные и стильные ботинки на плоской подошве идеально дополнят образ. Уместны как для офиса, так и для повседневных образов.

Лоферы с квадратным носком Фото: Andre Tan/Instagram

Кеды (ретро)

Речь об "изношенных моделях". Андре Тан советует выбирать варианты с тонкой подошвой или изношенные с потертостями, которые придадут вашему образу легкости и современного вида.

Кеды (ретро) Фото: Andre Tan/Instagram

Замшевые мокасины

По словам модельера, это лучшая альтернатива кроссовкам. Они выглядят изящно и идеально подходят для длительных прогулок.

Замшевые мокасины Фото: Andre Tan/Instagram

