Мають бути в кожному гардеробі: метр моди назвав 5 трендів цієї весни (фото)

Український дизайнер Андре Тан показав, які речі потрібно мати навесні 2026 року, щоб бути у тренді.

Модельєр назвав 5 елементів гардеробу, які повинні бути в кожної модниці у 2026 році. Порадами метр моди поділився в Instagram.

Тренди весни 2026

"Цього сезону весняний гардероб повинен бути і стильним, і комфортним! Я підготував для вас найтрендовіші речі, які точно мають бути в кожному гардеробі цієї весни!" — каже Андре Тан.

Шкіряна куртка

Не косуха. Цього сезону варто обирати більш трендовий варіант — мінішкірянку або щось схоже на бомбер.

"Ця куртка зробить будь-який образ стильним і модним!" — каже дизайнер.

Андре Тан наводить у приклад стиль Девіда і Вікторії Бекхемів у 2000-х

Шкіряна куртка у тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Джинси на низькій посадці

Тренд цього сезону — низька посадка. Знайти джинси, які ідеально підходять вашому стилю та виглядатимуть круто, можна без проблем, каже Тан.

"Справжня хітяра сезону", — наголошує дизайнер.

Джинси на низькій посадці Фото: Andre Tan/Instagram

Напівпрозорий лонгслів

Це та річ, яка виглядає дуже ефектно. Можна поєднувати з різною кольоровою білизною.

Напівпрозорий лонгслів Фото: Andre Tan/Instagram

Лофери

"Я ходжу в них вже десятки тисяч років", — жартує Андре Тан.

Якщо ви шукаєте стильну і зручну альтернативу кросівкам, лофери — ідеальний варіант, каже дизайнер. Вони завжди додають образу шику, особливо для не вуличного стилю.

Лофери у тренді Фото: Andre Tan/Instagram

Акцентна сумка

Андре Тан радить обирати сумку, яка додасть родзинки вашому образу.

"Нехай вона стане твоїм найкращим аксесуаром", — каже метр моди.

Акцентна сумка Фото: Andre Tan/Instagram

