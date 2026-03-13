Мають бути в кожному гардеробі: метр моди назвав 5 трендів цієї весни (фото)
Український дизайнер Андре Тан показав, які речі потрібно мати навесні 2026 року, щоб бути у тренді.
Модельєр назвав 5 елементів гардеробу, які повинні бути в кожної модниці у 2026 році. Порадами метр моди поділився в Instagram.
Тренди весни 2026
"Цього сезону весняний гардероб повинен бути і стильним, і комфортним! Я підготував для вас найтрендовіші речі, які точно мають бути в кожному гардеробі цієї весни!" — каже Андре Тан.
Шкіряна куртка
Не косуха. Цього сезону варто обирати більш трендовий варіант — мінішкірянку або щось схоже на бомбер.
"Ця куртка зробить будь-який образ стильним і модним!" — каже дизайнер.
Андре Тан наводить у приклад стиль Девіда і Вікторії Бекхемів у 2000-х
Джинси на низькій посадці
Тренд цього сезону — низька посадка. Знайти джинси, які ідеально підходять вашому стилю та виглядатимуть круто, можна без проблем, каже Тан.
"Справжня хітяра сезону", — наголошує дизайнер.
Напівпрозорий лонгслів
Це та річ, яка виглядає дуже ефектно. Можна поєднувати з різною кольоровою білизною.
Лофери
"Я ходжу в них вже десятки тисяч років", — жартує Андре Тан.
Якщо ви шукаєте стильну і зручну альтернативу кросівкам, лофери — ідеальний варіант, каже дизайнер. Вони завжди додають образу шику, особливо для не вуличного стилю.
Акцентна сумка
Андре Тан радить обирати сумку, яка додасть родзинки вашому образу.
"Нехай вона стане твоїм найкращим аксесуаром", — каже метр моди.
