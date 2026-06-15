Пенелопа Крус похвасталась новой прической — это новый тренд лета (фото)

52-летняя голливудская актриса Пенелопа Крус поразила поклонников кардинальной сменой имиджа, продемонстрировав ультрамодную короткую стрижку. Обновленный образ звезды мгновенно привлек к себе внимание и громко заявил о себе как о главном бьюти-тренде этого лета.

Фотографиями актрисы поделился её постоянный стилист по причёскам Димитрис Янеттос в своём Instagram-профиле. На новых кадрах Круз позирует с эффектной стрижкой "боб-каре", которую гармонично дополняют легкое светлое мелирование и изящная косая челка. Это смелое решение в области красоты не только заметно освежило внешность кинодивы, но и сразу стало одной из самых обсуждаемых тем в мире моды и шоу-бизнеса.

Пенелопа Крус сменила прическу Фото: Instagram

Элегантный образ актрисы дополнял классический жакет от Chanel, который подчеркнул ее фирменный утонченный стиль и придал наряду особый французский шарм. Благодаря такому сочетанию классики и современных тенденций новое перевоплощение Пенелопы уже называют главным источником вдохновения для летнего сезона.

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Пенелопа Крус сменила прическу Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Джиджи Хадид удивила поклонников — модель отказалась от своей знаковой короткой стрижки каре и вернулась к длинным волосам.

Звезда "Бурного перевала" Марго Робби заложила тренд на удлиненный боб. Длина волос находится примерно между линией челюсти и плечами, что делает прическу практичной и неприхотливой в уходе.

Кроме того, существуют универсальные стрижки и челки, которые придают образу молодость и подходят практически всем. В выпуске, посвященном Дню причесок, который отмечается 30 апреля, рассказывалось, какие именно из них помогут вам выглядеть моложе.